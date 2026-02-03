Ronaldo đình công vì CLB bị coi như 'con ghẻ': Sự thật thế nào?

(VTC News) -

Theo CBS Sports, Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm của bóng đá Ả Rập Xê Út bởi quyết định tự rút lui khỏi đội hình Al Nassr trong trận gặp Al Riyadh. Đây là động thái được xem như một hình thức “đình công” nhằm gây áp lực lên ban lãnh đạo và Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út (PIF), chủ sở hữu của đội bóng.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết sự vắng mặt của Ronaldo không liên quan đến chấn thương, thể lực hay chiến thuật, mà xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của siêu sao người Bồ Đào Nha đối với cách PIF phân bổ nguồn lực giữa các CLB lớn tại Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo "đình công" do bất mãn sâu sắc với cách PIF phân bổ nguồn lực giữa các CLB lớn tại Saudi Pro League. (Nguồn: Reuters)

Ronaldo được cho là không hài lòng khi chứng kiến các CLB khác cũng thuộc sở hữu của PIF liên tục được tăng cường lực lượng, trong khi Al Nassr gần như “án binh bất động” ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đáng chú ý, đối thủ trực tiếp và cũng lớn nhất của Al Nassr là Al Hilal ở thời điểm hiện tại cũng đang được PIF dành sự ưu ái rõ rệt.

Theo A Bola, ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Al Hilal đã được “mở hầu bao” để tăng cường lực lượng. Đội bóng này được chi 2 triệu euro chiêu mộ trung vệ Pablo Marí, đồng thời sẵn sàng bỏ ra tới 30 triệu euro cho thương vụ Kader Meïté. Đội bóng do HLV Simone Inzaghi dẫn dắt thậm chí còn có thể đón thêm Karim Benzema cùng tài năng trẻ Saimon Bouabré, qua đó giúp đối thủ trực tiếp của Al Nassr gia tăng sức mạnh trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, nếu đặt sự việc trong bức tranh tài chính và đầu tư tổng thể của giải đấu, có thể thấy Ronaldo và Al Nassr không hề rơi vào thế bị ghẻ lạnh như những gì dư luận đang suy đoán. Lập trường của Ronaldo vấp phải không ít chỉ trích. Tờ Football Daily cho biết Al Nassr không hề bị “bỏ đói” trên thị trường chuyển nhượng.

Chỉ riêng mùa này, đội bóng đã chi gần 100 triệu bảng để mang về những cái tên đình đám như Mohamed Simakan, João Félix và Kingsley Coman - con số chỉ xếp sau Al Hilal trong nhóm các CLB thuộc PIF.

Quỹ lương các CLB Saudi Pro League mùa giải 2025-2026. (Nguồn: Capology)

Theo dữ liệu tài chính mùa giải 2025-2026, Al Nassr đang là CLB có quỹ lương lớn nhất Saudi Pro League, vượt xa các đối thủ trực tiếp trong cùng hệ thống sở hữu của PIF. Cụ thể, tổng quỹ lương hằng năm của Al Nassr được ước tính lên tới 360,72 triệu euro, tương đương 6,94 triệu euro mỗi tuần, chưa bao gồm các khoản thưởng theo thành tích. Con số này cao gần gấp đôi so với Al Hilal (189,91 triệu euro/năm), và bỏ xa Al Ahli (171,4 triệu euro) hay Al Ittihad (153,68 triệu euro).

Điều này cho thấy, xét riêng về chi phí duy trì đội hình, Al Nassr đang là đội bóng được đầu tư mạnh tay nhất giải đấu, chứ không phải Al Hilal như cảm nhận từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, một phần rất lớn trong quỹ lương khổng lồ của Al Nassr đến từ Cristiano Ronaldo. Theo bảng lương Saudi Pro League mùa giải 2025-2026, siêu sao người Bồ Đào Nha đang nhận mức cơ bản khoảng 208,4 triệu euro mỗi năm, tương đương hơn 4 triệu euro mỗi tuần, cao nhất Saudi Pro League và gấp hơn bốn lần cầu thủ hưởng lương cao thứ hai.

Mức lương và hợp đồng của các cầu thủ tại Saudi Pro League mùa giải 2025-2026. (Nguồn: Capalogy)

Khoảng một tháng trước khi Ronaldo nổi loạn, HLV Jorge Jesus của Al Nassr cũng từng thẳng thắn thừa nhận rằng đội bóng của ông “không sở hữu sức ảnh hưởng về mặt chính trị như Al Hilal”. Phát biểu này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá Ả Rập Xê Út, đến mức Al Hilal đã gửi kiến nghị yêu cầu cấm HLV Jorge Jesus hành nghề từ 6 tháng đến một năm.

Sau trận đấu gần nhất của Al Nassr, HLV Jorge Jesus đã không tham gia các buổi trả lời truyền thông trước và sau trận. Ban huấn luyện Al Nassr cũng yêu cầu các cầu thủ hạn chế tiếp xúc báo chí, tránh khu vực phỏng vấn nhanh theo quy định.

Theo Goal, Cristiano Ronaldo đang cân nhắc khả năng chia tay Saudi Arabia sau khi mùa giải hiện tại khép lại. Bản hợp đồng giữa CR7 và Al Nassr có kèm điều khoản phá vỡ trị giá xấp xỉ 50 triệu euro. Trong trường hợp quyết định ra đi, MLS được xem là điểm đến khả dĩ nhất cho siêu sao người Bồ Đào Nha ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.