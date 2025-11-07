Sự thật Ronaldo chê Messi, hạ thấp chức vô địch World Cup

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ bùng nổ tranh cãi khi đoạn cắt nhắc đến Lionel Messi trong đoạn hội thoại giữa anh và Piers Morgan được hé lộ vài ngày trước. Trong đoạn clip "nhá hàng" (teaser), câu nói "Tôi không đồng ý" và "Tôi không muốn khiêm tốn" của Cristiano Ronaldo được đặt ngay sau đoạn Piers Morgan dẫn lời một người khác rằng "Messi giỏi hơn anh". Truyền thông và mạng xã hội đăng lại trích dẫn này, cho rằng Ronaldo nói Messi không giỏi hơn mình. Tuy nhiên, sự thật không hẳn vậy.

Trong bản đầy đủ của cuộc phỏng vấn, câu nói "Messi giỏi hơn anh" là nhận định của Wayne Rooney được Piers Morgan nhắc lại. Ronaldo nói "không vấn đề" và chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và đồng đội cũ ở Manchester United. Câu nói "Tôi không đồng ý" của CR7 là phần trả lời cho câu hỏi khác.

Ronaldo chia sẻ rằng trận gặp Hungary (15/10) trên sân Estadio Jose Alvalade (Bồ Đào Nha) có thể là lần cuối anh thi đấu ở đó: “Tôi đã thi đấu cách đây ba ngày, trong trận gặp Hungary trên sân của Sporting (sân Estadio Jose Alvalade). Có thể đó là trận cuối cùng của tôi tại sân đấu này, ai mà biết được. Tôi đang tận hưởng điều đó. Mẹ tôi có mặt, gia đình tôi cũng có mặt, và mọi thứ thật tuyệt. Mọi người nói: ‘Cristiano sẽ là vĩ đại nhất nếu anh vô địch World Cup.’ Tôi không đồng ý'”.

Cristiano Ronaldo đã nhắc tới chức vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi

Một phát biểu khác của Ronaldo cũng bị cắt ghép dẫn đến hiểu lầm rằng anh hạ thấp giá trị chức vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi. Trả lời phỏng vấn Piers Morgan, Cristiano Ronaldo nói thẳng rằng vô địch World Cup không phải là giấc mơ của mình. Tiền đạo của CLB Al-Nassr cho biết: “Nếu anh hỏi tôi: ‘Cristiano, có phải giấc mơ của anh là vô địch World Cup không?’ Tôi sẽ nói không. Vô địch World Cup cũng không thay đổi tên tuổi của tôi trong lịch sử bóng đá. Tôi không nói dối đâu”.

Theo Ronaldo, việc giành thêm một danh hiệu không nên là yếu tố quyết định trong tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, dù World Cup mang giá trị lịch sử to lớn. Ronaldo nói: “Để xác định điều gì chứ? Để xem tôi có phải là một trong những người giỏi nhất trong lịch sử hay không, chỉ dựa vào một giải đấu gồm sáu, bảy trận? Anh nghĩ vậy có công bằng không?”.

Ronaldo cũng nhắc đến kình địch lâu năm Lionel Messi, người đã cùng đội tuển Argentina vô địch World Cup 2022. Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid cho rằng chức vô địch World Cup của đội tuyển Argentina không có gì bất ngờ, bởi “những quốc gia như vậy quen với việc vô địch các giải đấu lớn.”

“Argentina đã vô địch World Cup bao nhiêu lần trước khi Messi xuất hiện? Hai lần đúng không? Đó là điều bình thường. Nếu Brazil vô địch, ai cũng thấy chuyện đó là đương nhiên. Nhưng nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup, điều hoàn toàn có thể, thì đó mới là cú sốc thực sự cho thế giới. Dù vậy, tôi không nghĩ theo hướng đó”, Ronaldo nói thêm.

“Dĩ nhiên, tôi luôn muốn chiến thắng. Khi thi đấu, tôi muốn thắng. Nhưng thành thật mà nói, điều đó sẽ không thay đổi cách tôi nhìn nhận bản thân hay nhìn nhận bóng đá”, chân sút 40 tuổi thừa nhận.

Thay vì mải mê theo đuổi danh hiệu, Ronaldo giờ tập trung tận hưởng từng khoảnh khắc trong sự nghiệp: “Điều tôi chắc chắn là tôi đang tận hưởng hiện tại. Và tôi đã học được rằng khoảnh khắc này chính là điều quý giá nhất. ĐT Bồ Đào Nha vẫn chưa chắc suất dự World Cup, vì vậy hãy tận hưởng giây phút này”.

Cristiano Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan

Biệt danh “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại” (viết tắt là GOAT theo tiếng Anh) là điều luôn bám theo cả Ronaldo lẫn Messi suốt sự nghiệp. Nhưng có lẽ vì tuổi tác, hoặc vì tin rằng mình đã làm đủ, Ronaldo khẳng định anh xứng đáng đứng trong hàng ngũ những huyền thoại của bóng đá thế giới.

Khi được hỏi liệu anh có xem mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời hay không, Ronaldo đáp: “Tất nhiên. Hoặc ít nhất là một trong những người giỏi nhất trong mắt nhiều người”.

Ronaldo nói thêm: “Tôi không còn bận tâm về chuyện đó nữa. Thật sự đấy. Tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ, rất nhiều cuộc phỏng vấn, và tôi nghĩ: ‘Nếu bây giờ tôi nói gì đó, mọi người cũng chẳng thấy ngạc nhiên".

Tuyển thủ người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Lịch sử đã tự nói lên tất cả. Mỗi người có ý kiến riêng. Có người thích tóc vàng, có người thích tóc đen – điều đó không sao cả, tôi không có vấn đề gì. Nhưng để thay đổi lịch sử Bồ Đào Nha, để nói "Cristiano phải giành World Cup thì mới là (cầu thủ vĩ đại nhất – PV). Điều đó không có ý nghĩa gì với tôi”.

Ronaldo nhấn mạnh những chức vô địch mà anh đã giành với tuyển Bồ Đào Nha. “Không, điều đó không có ý nghĩa với tôi. Tôi đã vô địch rồi. Tôi đã giành 3 danh hiệu trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha (một EURO và hai Nations League). Trước đây, ĐT Bồ Đào Nha chưa từng có gì cả. Tôi rất tự hào và hạnh phúc về điều đó”, Ronaldo tiếp.