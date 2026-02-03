Chụp X-quang 'bấm là xong', sao phải chờ đủ 6 phút mới được BHYT thanh toán?

(VTC News) -

Chụp X-quang 6 phút, siêu âm tim 30 phút mới được Bảo hiểm y tế

Trên diễn đàn mạng xã hội mới đây nhiều người cho rằng Bộ Y tế quy định một ca chụp X - quang phải đủ 6 phút, một ca siêu âm tim đủ 30 phút mới được bảo hiểm y tế thanh toán là bất cập.

Đây là một trong những quy định nằm trong Quyết định số 2775/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Theo quyết định này, thời gian thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Cụ thể, một ca chụp X-quang thông thường có thời gian từ 6 phút trở lên, siêu âm tim phải đủ 30 phút mới được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Trường hợp thời gian thực hiện ngắn hơn mức quy định, chi phí có nguy cơ không được thanh toán.

Thực tế ghi nhận, quy định này đang tạo ra nhiều vướng mắc cho các bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, hệ thống máy chụp X-quang, siêu âm ngày càng hiện đại, cho hình ảnh rõ nét, thời gian thao tác rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ cũng giúp quá trình chẩn đoán diễn ra nhanh hơn mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

"Khoa học tiên tiến, máy móc hiện đại, bác sĩ tay nghề cao, chụp X-quang chỉ cần bấm là xong, tại sao lại phải để người bệnh nằm chờ 6 phút cho một ca chụp? Siêu âm tim hiện nay thông thường chỉ mất khoảng 10-15 phút, có trường hợp chỉ 2-3 phút là thu được đầy đủ hình ảnh cần thiết. Tuy nhiên, do quy định phải đủ 30 phút mỗi ca nên một máy siêu âm trong buổi sáng chỉ được làm khoảng 8 ca. Nếu vượt quá con số này, các ca còn lại có thể không được bảo hiểm y tế thanh toán”, một bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nói.

Theo các bác sĩ, việc áp dụng cứng nhắc mốc thời gian không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh. Trong bối cảnh nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, số lượng bệnh nhân chờ chụp chiếu lớn, quy định này khiến thời gian chờ đợi kéo dài, phát sinh thêm áp lực cho cả bác sĩ lẫn người bệnh.

Đáng chú ý, người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế có thể đối mặt nguy cơ phải tự chi trả chi phí nếu ca chụp không đáp ứng đủ “định mức thời gian”, dù chất lượng chuyên môn vẫn đảm bảo.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc lấy thời gian thực hiện kỹ thuật làm điều kiện thanh toán Bảo hiểm y tế là chưa phản ánh đúng bản chất của hoạt động chẩn đoán hình ảnh. Chụp X-quang hay siêu âm không chỉ là thời gian máy hoạt động, mà là cả quy trình tổng thể, bao gồm tiếp nhận người bệnh, chuẩn bị tư thế, cài đặt thông số kỹ thuật, thực hiện chụp, đọc, phân tích hình ảnh và trả kết quả. Thời gian cho mỗi khâu có thể thay đổi tùy tình trạng bệnh, thể trạng người bệnh và kinh nghiệm của bác sĩ.

Bà Đặng Thị Hồng (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng lo lắng: "Nghe nói chụp X-quang sử dụng tia X có bức xạ cao, không tốt nếu phải ở trong phòng chụp quá lâu, vậy mà quy định của Bộ Y tế tới 6 phút thì không biết có ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh không?".

Bộ Y tế quy định thời gian chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được thanh toán BHYT.

Bộ Y tế sẽ xem xét điều chỉnh

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, trao đổi với các đơn vị liên quan và sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét lại việc giám định, thanh toán Bảo hiểm y tế đối với các kỹ thuật chụp chiếu hình ảnh.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Hội Điện quang để thống nhất quy trình chuyên môn, từ đó điều chỉnh thời gian trung bình thực hiện các kỹ thuật như chụp X-quang, siêu âm cho phù hợp với thực tế và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh, chụp X-quang không chỉ là thời gian máy hoạt động mà là cả quy trình gồm tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị, thực hiện kỹ thuật, đọc và trả kết quả. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ thời gian “chạy máy” để làm điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cho rằng, thời gian 6 phút với chụp X-quang chỉ mang tính chất trung bình, không nên áp dụng cứng nhắc cho mọi trường hợp. Điều quan trọng nhất là chỉ định chụp chiếu phải đúng, tránh lạm dụng gây lãng phí quỹ BHYT; còn thời gian thực hiện có thể linh hoạt tùy tay nghề bác sĩ và đặc thù từng ca bệnh.