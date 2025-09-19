Sông Tô Lịch thay đổi ra sao sau một năm triển khai dự án 'hồi sinh'?

Còn anh Nguyễn Minh Long (45 tuổi, ở phố Quan Hoa) thường tập thể dục buổi chiều dọc bờ sông đoạn Cầu Giấy cho biết, khoảng một tháng nay anh thấy bờ sông sạch sẽ hơn, nước không còn đen đặc, nhìn mát mắt hơn. "Hy vọng vài năm tới sông Tô Lịch có thể thành nơi sinh hoạt cộng đồng chứ không còn là nỗi ám ảnh như trước”, anh nói.