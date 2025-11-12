Hà Nội xây dựng công trình khẩn cấp 869 tỷ đồng bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

(VTC News) -

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Thời gian dự kiến hoàn thành công trình trong quý III/2026, trong đó các hạng mục chính được hoàn thành trước mùa mưa năm 2026. Chi phí dự kiến khoảng 869 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Công trình được xây dựng nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ngoài ra, công trình sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra…) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Địa điểm xây dựng tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư.

Cũng tại Quyết định, UBND thành phố giao UBND các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô chủ trì giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ yêu cầu; phối hợp hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án.