Được đầu tư cải tạo 66 tỷ đồng, công viên ở Hà Nội khang trang, khác lạ

Công viên Cầu Giấy rộng hơn 6.500m², được đầu tư 66 tỷ đồng cải tạo các hạng mục xuống cấp. Sau 8 tháng thi công, công viên khoác diện mạo khang trang, hiện đại, xanh mát.
Từ tháng 2/2025, Công viên Cầu Giấy được đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng và bổ sung nhiều tiện ích công cộng. Dự án cải tạo trên diện tích 95.282m², gồm hồ nước 14.808m² và các công trình như chòi nghỉ, nhà vệ sinh…
Các hạng mục chính của dự án gồm cải tạo hệ thống hồ nước, lát lại đường dạo, trồng bổ sung cây xanh, lắp đặt chòi nghỉ, khu vui chơi và nhà vệ sinh công cộng. Đến nay, hầu hết các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ người dân.
Ngay từ lối vào chính trên đường Thành Thái, người dân dễ dàng cảm nhận sự thay đổi rõ nét, không gian công viên trở nên khang trang, hiện đại và thân thiện hơn.
Đài phun nước nghệ thuật cùng logo biểu tượng mới được lắp đặt, trở thành điểm nhấn kiến trúc ấn tượng, góp phần tôn thêm vẻ hiện đại và sinh động cho Công viên Cầu Giấy.
Khu vui chơi trẻ em là một trong những hạng mục được đầu tư kỹ lưỡng nhất, với không gian rộng rãi, an toàn và nhiều trò chơi hấp dẫn.
Toàn bộ khu vui chơi cũ được thay thế bằng hệ thống thiết bị liên hoàn hiện đại gồm cầu trượt, xích đu, lưới nhện, nhà bóng và nhiều bộ vận động đa năng, mang đến trải nghiệm phong phú cho trẻ em.
Khu vực vui chơi được thiết kế an toàn, đặc biệt toàn bộ sàn được lót bằng thảm cao su giảm chấn, giúp hạn chế chấn thương cho trẻ nhỏ trong quá trình vui chơi, vận động.
Sân chơi cát trắng mang đến không gian vui chơi sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên cho các bé.
Anh Đức Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Sau khi cải tạo, diện mạo công viên thay đổi rõ rệt. Tôi rất hài lòng vì không gian giờ đây thoáng đãng, sạch sẽ và lành mạnh. Không chỉ người lớn tuổi, mà cả giới trẻ cũng tìm thấy nơi đây một không gian vui chơi, thư giãn lý tưởng".
Nhiều cây xanh được trồng bổ sung, góp phần mở rộng mảng xanh, tạo không gian trong lành và dễ chịu hơn cho người dân khi đến vui chơi, tập luyện tại công viên.
Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in, thư giãn và tận hưởng không gian xanh giữa lòng đô thị.
Công viên Cầu Giấy thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, dạo bộ và vui chơi, tạo nên không khí sôi động, tràn đầy sức sống mỗi ngày.
Dự án cải tạo Công viên Cầu Giấy thể hiện tư duy quy hoạch đô thị mới mẻ, lấy con người làm trung tâm.