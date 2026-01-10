Dự báo thời tiết 10/1: Hà Nội kết thúc rét đậm diện rộng, TP.HCM rét hiếm gặp

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/1/2026

Ngày 10/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa kết thúc đợt rét đậm diện rộng, nhiệt độ gia tăng, tuy nhiên nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng rét. Rét đậm chỉ còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có nơi rét hại. Đây là đợt rét khô nên thời tiết về đêm ở các khu vực này không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác càng làm gia tăng cảm giác rét buốt, ban ngày trời nắng. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngày 10/1, rét đậm, rét hại chỉ còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ tại Hà Nội cũng tăng nhẹ lên thấp nhất 9-12°C, trời rét sâu vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 21-23°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, hơn 10°C.

Cũng trong ngày 10/1, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì hình thái thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi, trong đó, ngày 11/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM cũng rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, đây là mức nhiệt thấp hiếm gặp trong nhiều năm qua ở khu vực này. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ ở TP.HCM tăng nhanh lên cao nhất 27-30°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, Tây Bắc 6-9°C, có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, vùng núi 7-9°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, phía Nam 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3; có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, phía Nam 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, phía Nam 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, miền Đông 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.