PVFCCo - Phú Mỹ đặt kế hoạch tăng trưởng hai chữ số năm 2026

Dự kiến, lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng.

Về sản lượng sản xuất, Urea Phú Mỹ quy đổi đạt 902,7 nghìn tấn; NPK Phú Mỹ đạt 180,0 nghìn tấn; và UFC 85 đạt 10,0 nghìn tấn.

Về sản lượng kinh doanh, Urea Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc Urea Phú Mỹ đạt 833,0 nghìn tấn; NPK Phú Mỹ đạt 180,0 nghìn tấn; phân bón thương mại đạt 310,0 nghìn tấn; hóa chất sản xuất đạt 99,5 nghìn tấn và hóa chất thương mại đạt 29,6 nghìn tấn.

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch tăng trưởng hai chữ số năm 2026.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) là 6,1%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,9%.

Về cấu trúc tài chính, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức khá an toàn là 0,55 lần.

Chỉ tiêu kế hoạch cho công ty mẹ năm 2026 là tổng doanh thu đạt 15.295 tỷ đồng. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở vốn chủ sở hữu là 10.635 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ bình quân ở mức 6.800 tỷ đồng. Những chỉ tiêu này phản ánh chiến lược phát triển và tối ưu hóa nguồn vốn của doanh nghiệp trong năm tới.

Năm 2026, Phú Mỹ xây dựng kế hoạch tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1.163,3 tỷ đồng, phân bổ cho các hạng mục chính gồm: đầu tư xây dựng cơ bản 582,6 tỷ đồng, mua sắm tài sản, trang thiết bị 371,7 tỷ đồng, và đầu tư tài chính/góp vốn 210,0 tỷ đồng. Tổng nhu cầu đầu tư sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, không có kế hoạch vay vốn.

Phú Mỹ vừa chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ.

Đáng chú ý, tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ dự kiến ở mức 12% cho năm 2026.

Năm 2025, với lợi nhuận sau thuế vượt xa so với kế hoạch đặt ra, DPM có thể chi trả cổ tức vượt dự kiến là 12%.

