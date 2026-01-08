Ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 8/1, tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa,” sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng XII của Lào đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI; Cương lĩnh chính trị lần thứ ba của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030; Điều lệ Đảng sửa đổi và Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Đây đều là các văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh một cách toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân để Lào tiếp tục vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, trong buổi sáng, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Ông Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhiệm kỳ 2026-2030; Đại tướng Vilay Lakhamfong được bầu làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; đồng chí Vanxay Phongsavanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII có 6 Phó Chủ nhiệm.

Cũng tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Lào đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm 11 đồng chí.

Trước đó, Đại hội Đảng khóa XII của Lào cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 73 đồng chí và 15 Ủy viên dự khuyết./.