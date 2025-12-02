Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Các bài viết đều khẳng định mối quan hệ truyền thống vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Bản tin Thời sự trưa của Đài Phát Thanh Quốc gia Lào ngày 1/12/2025 nhấn mạnh: “Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả”.

Báo Nhân Dân Lào - tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng nhiều bài viết đậm nét về mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Trên trang nhất báo điện tử của Cơ quan Thông Tấn xã Lào vào sáng 1/12 đăng trang trọng tin và ảnh với tiêu đề “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào thủy chung bền vững từ lịch sử đến tương lai”. Trong đó nhấn mạnh: Chuyến thăm Cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào 2/12 của Tổng Bí thư Việt Nam phản ánh đúng đắn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong ngày quan trọng nhất của đất nước, thể hiện trách nhiệm, gắn bó và lời hứa của Việt Nam đối với con đường phát triển lâu dài của Lào.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát biểu: “Tình đoàn kết giữa Việt Nam - Lào sẽ vững bền hơn núi và dài hơn sông”, tình hữu nghị vô giá đó sẽ luôn luôn được kế thừa, bảo vệ và vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc dựa vào nhau đi đến con đường hòa bình, phồn thịnh và phát triển bền vững.

Báo Nhân Dân Lào - tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng nhiều bài viết đậm nét về mối quan hệ Lào - Việt Nam, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện là mối quan hệ có một không hai trên thế giới, độc lập của dân tộc Lào và 50 năm bảo vệ và phát triển đất nước Lào.