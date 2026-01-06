Bắt kẻ đánh tài xế công nghệ sau tranh cãi 400.000 đồng phí rửa xe

(VTC News) -

Ngày 6/1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Thông tin ban đầu, tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (40 tuổi, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung và phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Khoảng 20h20 cùng ngày, ông L. điều khiển ô tô chở 6 hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông). Trong quá trình di chuyển, một hành khách có biểu hiện say rượu, nôn ói trong xe nên tài xế đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện, dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi.

La Thiên Bảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Khi xe đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, khi nhóm khách rời đi được một đoạn, ông L. mở cửa xe gọi La Thiên Bảo quay lại để nói chuyện. Do đã sử dụng bia rượu trước đó, Bảo lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo tài xế làm rách áo và đánh vào vùng ngực ông L. Chưa dừng lại, Bảo còn dùng chân đá làm gãy kính chiếu hậu bên trái và bên phải của ô tô.

Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, La Thiên Bảo rời khỏi hiện trường, đi bộ về nhà. Vụ việc sau đó được Công an phường Hạnh Thông xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ thái độ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong sinh hoạt và làm việc. Khi phát sinh mâu thuẫn, các bên cần trao đổi trên tinh thần hợp tác, tôn trọng; tuyệt đối không sử dụng bia rượu, chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không phân biệt nguyên nhân hay đối tượng vi phạm.

Đối với tài xế xe công nghệ, khi xảy ra tranh chấp trong quá trình phục vụ khách hàng, cần ưu tiên bảo đảm an toàn, kịp thời báo cho lực lượng công an hoặc đơn vị quản lý ứng dụng để được hỗ trợ, giải quyết đúng quy trình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.