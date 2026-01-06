Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc

(VTC News) -

Chiều 6/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Thành phố) vừa phối hợp Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) bàn giao kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm (quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc.

Kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Yang Can Cheng (x)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng phát hiện một trường hợp người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc nghi là đối tượng vi phạm pháp luật tại Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Đơn vị đã nhanh chóng tổ chức xác minh về nhân thân, lai lịch, giám sát, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an thành phố, đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an xác minh, trao đổi thông tin về người này với phía Trung Quốc.

Sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam có Công hàm trả lời xác định, Yang Can Cheng (nam, SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an Trung Quốc với tội danh “Rửa tiền”, đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ bắt giữ, bàn giao.

Ngày 2/12/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, xây dựng Kế hoạch, phương án, tổ chức truy bắt thành công Yang Can Cheng bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Quá trình làm việc tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Yang Can Cheng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc.

Zhang Yuan bị truy nã và trốn sang Việt Nam. (Ảnh: CA)

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Zhang Yuan (SN 1981), đang lưu trú tại phòng 2049 khách sạn Golden Bay (phường Sơn Trà), có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Zhang Yuan có liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép tại TP Thường Nhiệt (Trung Quốc) và đang bị Công an TP Thường Nhiệt ra quyết định truy nã.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an phường Sơn Trà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ đối tượng theo quy định.