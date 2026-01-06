Cựu thiếu tướng khai 'không nhận thức được vi phạm vì thực hiện theo mệnh lệnh'

Chủ tịch Công ty Phúc Sơn nói không có ý định, mục đích lừa đảo

Chiều 6/1, mở đầu phiên tòa, HĐXX cho biết, số bị hại tham dự phiên tòa là 60 người. Trong khi đó, buổi sáng số bị hại có mặt là 106 bị hại, trên tổng số 656 người được tòa triệu tập. Sau đó, VKS tiếp tục công bố cáo trạng vụ án.

Khi được hội đồng xét xử hỏi về nội dung bản cáo trạng vừa công bố, bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn cho biết, quá trình điều hành Công ty Phúc Sơn, bị cáo không có ý định, mục đích lừa đảo bất cứ người nào.

Toàn cảnh phiên tòa.

"Bị cáo cũng đề nghị cơ quan điều tra, viện kiểm sát xem xét hồ sơ pháp lý liên quan dự án, đối chiếu quy định của pháp luật. Nếu tôi sai, tôi chấp hành" - bị cáo Hậu trình bày.

Theo bị cáo Hậu, vừa qua phía bị cáo đã tìm được đối tác bán toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. "Sai phạm của bị cáo do không hiểu biết pháp luật, hoặc vô tình..." - bị cáo Hậu cho biết.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX đã lần lượt xét hỏi các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhất trí và không có ý kiến về cáo trạng đã công bố. Bị cáo cho biết đã nhận thức được sai phạm của bản thân và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tại thời điểm đó.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến nhận quà Tết khoảng 3-4 tỷ đồng

Còn bị cáo Nguyễn Duy Cường cho biết trong lúc bàn giao đất đã không nhận thức được vi phạm vì thực hiện theo mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên trong các biên bản, cuộc họp. "Nguyên nhân dẫn đến sai phạm của bản thân là do sự thiếu hiểu biết pháp luật..." - bị cáo Cường cho biết.

Tương tự, trên bục khai báo bị cáo Hoàng Viết Quang nói "cơ bản nhất trí với bản cáo trạng".

Bị cáo nói rằng bản thân có sai phạm vì đã không thận trọng, nghiên cứu kỹ, và không am hiểu nên đã ký văn bản tham mưu tổng hợp có chữ "đầy đủ thủ tục", trong khi cơ quan chức năng chưa triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bị cáo Quang cũng thừa nhận có nhận quà của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, nhưng không nhớ chính xác số tiền, khoảng 3-4 tỷ đồng vào lễ Tết năm 2017, sau khi Bộ Quốc phòng ký văn bản đồng ý bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và sau khi việc bàn giao đất được thực hiện.

"Khi biết có liên quan đến đất đai và vướng pháp lý bị cáo đã tự thú" - bị cáo Quang nói.

HĐXX cũng công bố lời khai của 3 bị cáo vắng mặt tại tòa là Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) để tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.