TP.HCM chấp thuận cho lắp đặt trụ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Theo đó, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng xây dựng, công bố rộng rãi về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành tủ đổi pin và danh sách các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch.

Một dịch vụ sạc xe máy điện tại khu vực trung tâm thành phố. (Ảnh: Thế Anh)

Đồng thời Sở này là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc lắp đặt, vận hành đối với từng vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện.

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, yêu cầu tạm ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ công trình khi không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Công an thành phố, Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện theo chủ trương của thành phố (khảo sát vị trí, lên phương án thiết kế, lắp đặt, cung cấp điện, quản lý, vận hành bảo trì, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự…).

Trước đó, Công ty Great Wealth và Công ty V-Green đề xuất Sở Xây dựng xem xét cho lắp 20.000 tủ đổi pin gắn bên cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp cho tất cả xe máy điện như: Honda, Yadea, Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của tài xế công nghệ và giao hàng.

Hai đơn vị này cũng cam kết lắp đặt trong quý I/2026 để tham gia vào lộ trình chuyển đổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh nếu được chính quyền thành phố chấp thuận.