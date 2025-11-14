+
Người trẻ Việt cởi mở hơn, xe máy điện thành lựa chọn mới
(VTC News) -
Người tiêu dùng Việt trẻ tuổi đang ngày càng cởi mở hơn với xe máy điện - phương tiện xanh giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm trong vận hành và bảo dưỡng.
Người trẻ Việt đổi thói quen, xe máy điện thành lựa chọn mới.
Mạnh Hùng
Tin mới
Cần Thơ chi 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026
13:04 14/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Khởi công công trình hữu nghị trường Tiểu học Sang Sovan ở Campuchia
13:03 14/11/2025
Chính trị
Tàu Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 6 ngày
13:00 14/11/2025
Tin nhanh 24h
Khu thể thao Rạch Chiếc tại TP.HCM dự kiến khởi công ngày 19/12
12:50 14/11/2025
Đầu Tư
Pembroria của Nga sắp về Việt Nam: Bệnh nhân ung thư nào được chỉ định dùng?
12:16 14/11/2025
Tin tức
Hoa mận nở sớm, Mộc Châu toả sắc trắng tinh khôi giữa tháng 11
12:13 14/11/2025
Đời sống
Công ty sản xuất thép VinMetal của Vingroup tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng
12:13 14/11/2025
Đầu Tư
Sạt lở kinh hoàng ở miền núi Đà Nẵng, đất trút ào ạt như 'thác'
12:01 14/11/2025
Tin nóng
Vợ chồng Mailisa chi tiền từ thiện khủng: Điều gì ẩn chứa phía sau?
11:58 14/11/2025
Reels
5 thử thách TikTok cực nguy hiểm, có một thử thách từng giết chết hơn 100 người
11:36 14/11/2025
Chuyện bốn phương
Nữ danh hài đóng phim đang dẫn đầu phòng vé: Sắc vóc nổi bật, từng thi hoa hậu
11:30 14/11/2025
Sao Việt
Góp ý Văn kiện trình Đại hội XIV: Làm rõ sự giám sát của Nhân dân trong chống tham nhũng
11:30 14/11/2025
Chính trị
Cháy căn hộ khu tập thể cũ ở Hà Nội, khói lửa bốc ngùn ngụt
11:30 14/11/2025
Phòng chống cháy nổ
Ô tô tải va chạm xe máy trên quốc lộ 1, hai người chết tại chỗ
11:27 14/11/2025
Tin nóng
Bộ VHTTDL trao thưởng 50 triệu đồng cho sáng tác hay về ngành văn hóa
11:22 14/11/2025
Ca Nhạc
SeABank xanh hóa vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mục tiêu net zero
11:00 14/11/2025
Kinh tế xanh
TP.HCM bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND
10:55 14/11/2025
Chính trị
Làn sóng tăng trưởng mới của xe chở hàng điện
10:52 14/11/2025
Giao thông xanh
Thuốc ung thư Pembroria của Nga dự kiến có tại Việt Nam vào năm 2026
10:48 14/11/2025
Tin tức
Tiến sĩ kinh tế 50 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
10:29 14/11/2025
Tin nóng
Loạt điểm nổi trội trên Skoda Slavia - mẫu xe phân khúc hạng B
10:25 14/11/2025
Tin xe 247
JINS khai trương cửa hàng đầu tiên tại TTTM Saigon Centre
10:22 14/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Con trai 6 tuổi nhập viện vì cúm A, mẹ ân hận vì quên tiêm phòng
10:20 14/11/2025
Tin tức
Đầu tư sân bay quốc tế Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá
10:19 14/11/2025
Đầu Tư
Meypearl Harmony Phú Quốc: Khi căn hộ nghỉ dưỡng trở thành tài sản an cư, đầu tư
10:15 14/11/2025
Bất động sản
Có nên dùng nước xả vải cho quần áo trẻ nhỏ?
10:00 14/11/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11
09:52 14/11/2025
Cần biết
Cô giáo vùng cao rưng rưng kể về học trò ngã rách đầu gối vẫn cười, sợ lỡ học
09:40 14/11/2025
Tin tức - Sự kiện
TP.HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỷ đồng đền bù giải tỏa cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
09:40 14/11/2025
Đầu Tư
Vì sao cấm hút thuốc nơi công cộng vẫn khó thực thi?
09:17 14/11/2025
Tin tức