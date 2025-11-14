Đóng

Người trẻ Việt cởi mở hơn, xe máy điện thành lựa chọn mới

(VTC News) -

Người tiêu dùng Việt trẻ tuổi đang ngày càng cởi mở hơn với xe máy điện - phương tiện xanh giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm trong vận hành và bảo dưỡng.

Người trẻ Việt đổi thói quen, xe máy điện thành lựa chọn mới.

Mạnh Hùng
