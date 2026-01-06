Thủ tướng: Sớm lựa chọn công nghệ tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo), chiều 6/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Về nhiệm vụ quản lý Nhà nước liên quan ngành công nghiệp đường sắt, Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành phối hợp trình Chính phủ trước 15/1 các nghị định về giao việc, đặt hàng.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo lại về đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt và giao Tổng Công ty này xây dựng dự án phát triển công nghiệp đường sắt.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, chủ trì, lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án, trình Thường trực Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền (hoàn thành trước 15/1). Bộ Xây dựng chỉ định tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi bảo đảm năng lực theo quy trình, thủ tục, quy định và thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư (đầu tư công, PPP, kinh doanh) để báo cáo tại phiên họp sắp tới của Ban Chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được duyệt và nghị quyết của Quốc hội cho phép tại Kỳ họp thứ 10. Các tập đoàn Viettel, VNPT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao về hệ thống, công nghệ điều khiển.

Với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (về tiến độ dự án thành phần 2), Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án vào tháng 6/2026 để sớm khởi công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối bảo đảm đủ vốn triển khai dự án, trong đó có phương án vay vốn nếu thuận lợi.

Chỉ đạo sớm hoàn thành quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Thủ tướng cũng đồng ý giao và hoan nghênh tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Với các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội và TP.HCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm khả năng kết nối và chuyển giao công nghệ. Trong đó ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, tuyến Văn Cao - Hòa Lạc (Hà Nội).

"Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị. Các bộ phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục", Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công "6 rõ"; mỗi công việc phải được giao cụ thể, theo dõi sát sao và đánh giá định kỳ, biểu dương, khen thưởng, kỷ luật, xử lý kịp thời.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc "3 tập trung": Tập trung lãnh đạo, tập trung lực lượng, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm này; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm.

"Việc triển khai các dự án trên tinh thần '3 có' và '2 không', trong đó '3 có': Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và '2 không': Không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân", Thủ tướng quán triệt.