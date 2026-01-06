Ông Vũ Hoàng Anh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

(VTC News) -

Chiều 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Vũ Hoàng Anh - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thôi giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Vũ Hoàng Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hoàng Anh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2021, ông là Vụ trưởng, thư ký và trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, tỉnh Lạng Sơn hiện có 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Đoàn Thị Hậu (Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ tịch UBND tỉnh), Đoàn Thu Hà (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh), Vũ Hoàng Anh. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là ông Hoàng Quốc Khánh.