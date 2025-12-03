Những điều xúc động, chân tình trong chuyến công tác của Tổng Bí thư đến Lào

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nêu bật nhiều kết quả quan trọng.

- Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả quan trọng của chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào vừa qua?

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 01-02/12/2025.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith; có nhiều cuộc hội kiến với tất cả các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Lào; thăm các đồng chí nguyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước ta cũng dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam. Một hoạt động rất đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, được truyền hình trực tiếp đến toàn thể Nhân dân trên đất nước Lào. Chuyến thăm cũng diễn ra đúng dịp 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Chuyến thăm đã diễn ra thành công hết sức tốt đẹp và Lãnh đạo hai đảng, hai nước đều nhất trí đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào. (Ảnh: TTXVN)

Thành công của chuyến thăm được thể hiện rõ ở nhiều dấu ấn nổi bật.

Thứ nhất là sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào thể hiện tình đoàn kết Việt - Lào, sự coi trọng lẫn nhau đối với những thành tựu của hai đảng, hai nước, đúng với truyền thống và phương châm “coi thắng lợi của bạn cũng chính là thắng lợi của mình”.

Lãnh đạo và Nhân dân Lào cũng rất xúc động và đánh giá đây là một nguồn động viên rất lớn từ những người đồng chí, anh em Việt Nam. Sự quý trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào dành cho ta đã thể hiện rõ qua sự đón tiếp hết sức trọng thị, tình cảm, đầm ấm từ sân bay cho tới tất cả những địa điểm mà Tổng Bí thư và Phu nhân cùng đoàn đã đến thăm.

Đáp lại tấm chân tình đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào đã nêu rất rõ về truyền thống quan hệ giữa hai dân tộc, giữa hai đảng, hai nước trong cả quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; về thành tựu của Nhân dân Việt Nam đã đạt được bằng nỗ lực của mình, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhất là sự ủng hộ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; về quyết tâm chính trị của Việt Nam và phương hướng của Việt Nam cùng với Lào để cùng vươn lên trong giai đoạn tới.

Thứ hai, nhân chuyến thăm này, hai đảng, hai nước đã nhất trí đưa quan lên một tầm cao mới. Từ trước đến nay, Việt Nam và Lào vẫn thúc đẩy quan hệ của mình theo phương châm 12 chữ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện”, thì nay quan hệ hai nước nâng lên 16 chữ vàng với yếu tố mới là “gắn kết chiến lược”.

Điều này thể hiện tầm nhìn chung, định hướng chung và nỗ lực chung của hai dân tộc trên những vấn đề chiến lược trong giai đoạn mới, không chỉ về chính trị mà còn gắn kết chặt chẽ về kinh tế qua kết nối liên thông cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế và gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, phát huy những truyền thống, những cơ chế và phương thức đã có.

Kết quả rất quan trọng thứ ba trên cơ sở định hướng chiến lược mới đó là hai bên đã nhất trí cụ thể hóa các phương hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, trong đó hợp tác chính trị là mũi nhọn, là kim chỉ nam của quan hệ Việt – Lào; quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo hòa bình, ổn định của hai nước phục vụ phát triển; hợp tác kinh tế - xã hội phải đột phá để hai nước cùng nhau vươn mình trong thời gian tới, phát huy mạnh mẽ truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một yếu tố rất quan trọng nữa là chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm hai đảng, hai nước hướng tới Đại hội Đảng năm 2026. Nhân dịp này hai bên đã cùng nhau tổng kết, đánh giá thành tựu và đề ra định hướng tương lai, vun đắp nguồn sức mạnh chung cho hai đảng, hai nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của hai dân tộc. Nguồn sức mạnh đó là động lực hết sức to lớn để Việt Nam và Lào có thêm bệ phóng để phát triển hơn nữa.

Trong dịp này, Đảng và Nhà nước Lào đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của Lào để ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm cho quan hệ Lào - Việt.

- Với những kết quả nổi bật như vậy, theo Bộ trưởng sắp tới hai nước và đặc biệt là Việt Nam sẽ phải làm gì để triển khai trên thực tế?

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm lịch sử này đã mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm chiến lược mới, với nội hàm mới, quan hệ gắn kết chiến lược và có những phương hướng hợp tác rất cụ thể.

Ngay trong ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lào chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Đó là những phương hướng rất quan trọng để triển khai thực hiện những thỏa thuận mới nhất của hai đảng.

Thời gian tới, Việt Nam và Lào phải tiếp tục duy trì, phát triển nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ 16 chữ vàng “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đó là nền tảng sức mạnh quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả Việt Nam và Lào; là quy luật lịch sử tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển của hai đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào cũng đã nhấn mạnh việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào là trách nhiệm chính trị, là quy luật tất yếu, là nhận thức rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn mới – “hai Đảng, hai nước, hai dân tộc đã cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh để giành độc lập, bảo vệ độc lập thì bây giờ trong giai đoạn phát triển mới làm sao để cùng nhau hợp tác, để cùng nhau phát triển”.

Sau cuộc họp giữa hai đảng cũng như Kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ, Ban Bí thư, Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành kế hoạch cụ thể để các bộ, ngành và địa phương thực hiện những thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Trên cơ sở đó các ngành, các địa phương và doanh nghiệp cần quán triệt nhận thức và tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện thỏa thuận.

Trong đó, địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng. Thời gian vừa qua, các địa phương Việt Nam đã có những đóng góp rất thiết thực đối với việc tăng cường hợp tác trong tất cả lĩnh vực giữa Việt Nam – Lào, đặc biệt là những vấn đề rất cụ thể về mặt yêu cầu phát triển giữa Việt Nam và Lào.

Cùng với đó, hai đảng, hai nước rất hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, cũng như của các doanh nghiệp của quốc tế đã thành công ở Việt Nam, để đồng hành với Việt Nam và Lào triển khai các hoạt động hợp tác trên đất nước Lào anh em.

Chúng ta đã có một tầm nhìn chiến lược mới, yêu cầu nhận thức về tầm mức mới của quan hệ giữa hai đảng, hai nước và Nhân dân hai nước, đã có phương hướng và sẽ có kế hoạch hợp tác cụ thể, là bệ phóng mạnh mẽ thúc đẩy triển khai hợp tác thiết thực trong thời gian tới.