Việt Nam khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương

(VTC News) -

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 ký tuyên bố chính thức, chỉ đạo Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu.

Tại họp báo thường kỳ ngày 8/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước động thái trên của Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc trong việc góp phần quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn các quốc gia tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và củng cố các thể chế đa phương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. “Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực, theo khả năng của mình”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa ký tuyên bố chính thức chỉ đạo Mỹ rút khỏi tổng cộng 66 tổ chức quốc tế, bao gồm 35 tổ chức không thuộc hệ thống Liên hợp quốc và 31 cơ quan, tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc. Nhà Trắng cho biết quyết định này là kết quả của quá trình rà soát toàn diện các tổ chức liên chính phủ, công ước và hiệp ước quốc tế mà Mỹ đang tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Nhà Trắng, việc rút lui nhằm chấm dứt việc sử dụng ngân sách của người nộp thuế Mỹ cho những tổ chức bị đánh giá là thúc đẩy các chương trình mang tính toàn cầu hóa, mô hình quản trị toàn cầu hoặc hoạt động kém hiệu quả, không còn phù hợp với các ưu tiên và lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố danh sách cụ thể các tổ chức bị ảnh hưởng, chỉ khẳng định đây là những thực thể theo đuổi các chính sách bị cho là xung đột với chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Washington.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Donald Trump liên tục thúc đẩy việc thu hẹp vai trò cũng như cắt giảm đóng góp tài chính của Mỹ tại các thể chế đa phương. Trước đó, chính quyền Mỹ đã dừng tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời rút khỏi UNESCO.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố kế hoạch đưa Mỹ rời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận khí hậu Paris, tiếp tục nhấn mạnh quan điểm ưu tiên lợi ích quốc gia và chủ quyền trong các cam kết quốc tế.