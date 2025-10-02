Ông Trump ký sắc lệnh cam kết bảo vệ an ninh Qatar

(VTC News) -

Sắc lệnh được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm xin lỗi Thủ tướng Qatar về cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha hồi tháng 9.

Nội dung sắc lệnh có đoạn: "Mỹ sẽ xem những cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Anadolu)

Sắc lệnh của ông Trump cũng nêu rõ Mỹ sẽ "thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp" để bảo vệ Qatar. “Trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công như vậy, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm cả ngoại giao, kinh tế và nếu cần thiết là quân sự để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Qatar, khôi phục hòa bình cùng sự ổn định”, tuyên bố viết.

Qatar hoan nghênh sắc lệnh của Tổng thống Trump khi Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố sắc lệnh này phản ánh "mối quan hệ bền chặt, lâu dài giữa Doha và Washington".

"Qatar vẫn cam kết hợp tác với Mỹ và đối tác quốc tế với tư cách là bên trung gian đáng tin cậy để giải quyết thách thức chung, thúc đẩy giải quyết xung đột thông qua biện pháp ngoại giao và hỗ trợ hòa bình bền vững trong khu vực", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar có đoạn.

Sắc lệnh này đánh dấu thành tựu đáng kể đối với Qatar, quốc gia từ lâu tìm kiếm sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ hơn từ Mỹ. Năm 2022, Qatar chính thức được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden chỉ định là đồng minh quan trọng ngoài NATO, trao cho nước này đặc quyền quân sự và quốc phòng được tăng cường.

Qatar cũng là nơi đặt Căn cứ Không quân Al Udeid, một trong những trung tâm quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, làm nổi bật mối quan hệ an ninh vốn sâu sắc giữa Doha và Washington.

Trước đó, ông Trump rất tức giận trước vụ tấn công và đã thúc đẩy Israel xin lỗi Qatar, chấp nhận kế hoạch hòa bình cho xung đột ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó gọi điện cho người đồng cấp Qatar từ Nhà Trắng, bày tỏ "hối tiếc sâu sắc" cuộc tập kích và cam kết sẽ không lặp lại hành động này.