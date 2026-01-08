Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 2 người thiệt mạng

Đến gần 13h cùng ngày, xe thang chuyên dụng được nâng lên tầng 6 của ngôi nhà để tiếp cận, đưa nạn nhân xấu số ra ngoài. Hai người tử vong được xác định là bà Vũ Thị S. (SN 1937) và anh Lê Minh T. (SN 1999).