Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 2 người thiệt mạng

Sáng 8/1, vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà cao 7 tầng nằm trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Hỏa hoạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Thông tin từ UBND phường Hà Đông, ngôi nhà bị cháy thuộc quyền sở hữu của ông L.T.T. (SN 1960). Nơi đây là công trình kết hợp giữa sinh hoạt gia đình và kinh doanh đồ điện, diện tích khoảng 134m², nằm ngay mặt tiền phố Lê Lợi. Đây là tuyến đường hoạt động buôn bán sầm uất, mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc.
Thời điểm ngọn lửa bùng lên, khói lửa lan nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân liền kề. Người dân hốt hoảng đóng cửa, di chuyển ra xa để bảo đảm an toàn.
Sau vụ hỏa hoạn, ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi ám khói đen, nhiều ô cửa sổ vỡ toang, khung sắt và biển hiệu phía trước biến dạng do sức nóng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà, khói vẫn âm ỉ, bốc ra từ các tầng trên.
Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo ra cột khói đen bao trùm khu vực trong nhiều giờ liền, khiến người dân xung quanh hoang mang, lo lắng.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội được huy động khẩn trương tới hiện trường.
Công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn được triển khai đồng thời. Lòng ngôi nhà sâu và dài, khiến việc tiếp cận từ cửa chính gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng chức năng phải triển khai phun nước từ bên ngoài, thông qua nhiều ô cửa sổ ở các tầng nhằm tiếp cận và dập lửa từ nhiều hướng.
Đến gần 13h cùng ngày, xe thang chuyên dụng được nâng lên tầng 6 của ngôi nhà để tiếp cận, đưa nạn nhân xấu số ra ngoài. Hai người tử vong được xác định là bà Vũ Thị S. (SN 1937) và anh Lê Minh T. (SN 1999).
Xe cứu thương di chuyển ra khỏi hiện trường vụ cháy.
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy duy trì phun nước, làm mát hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát hoàn toàn đám cháy.
Khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phòng ngừa nguy cơ cháy tái phát.