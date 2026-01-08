Ăn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi nguy hiểm thế nào?

(VTC News) -

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chỉ xảy ra ở lợn nhà và lợn rừng. Virus gây bệnh có khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường, lây lan nhanh qua đường hô hấp và tiêu hóa, khiến tỷ lệ tử vong ở đàn lợn nhiễm bệnh gần như 100%.

Chuyên gia thực phẩm PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, virus ASF không lây trực tiếp sang người, song người tiếp xúc với chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ hoặc sử dụng thịt từ lợn bệnh có thể vô tình phát tán mầm bệnh ra môi trường và cộng đồng.

Điều đáng lo ngại là lợn nhiễm dịch tả châu Phi rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Khi bệnh bùng phát, mầm bệnh có thể lan nhanh sang cả đàn. Đặc biệt, lợn mắc ASF thường suy giảm miễn dịch, dễ nhiễm chồng thêm các bệnh khác như tai xanh, cúm lợn, thương hàn… khiến thịt bị nhiễm độc nghiêm trọng.

“Ngay cả khi được nấu chín, nhiều loại độc tố sinh ra trong quá trình lợn mắc bệnh vẫn không bị phá hủy hoàn toàn”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo. Người ăn phải thịt lợn nhiễm độc có thể gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt cao; trường hợp nặng có thể dẫn tới nhiễm trùng máu, sốc và tử vong.

Bên cạnh đó, thịt lợn ốm, lợn chết còn có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm như Salmonella, E.coli, giun sán. Đây là những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính và nhiều bệnh đường tiêu hóa nguy hiểm ở người.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết một số virus ở lợn không lây trực tiếp qua ăn uống, nhưng có thể lây gián tiếp thông qua tay người chế biến, dao thớt, dụng cụ bếp hoặc bề mặt tiếp xúc không được vệ sinh đúng cách.

Đáng chú ý, nhiều loại độc tố như histamine, endotoxin, mycotoxin có thể tồn tại ngay cả khi thịt được nấu ở nhiệt độ 100°C. Khi ăn phải, người dùng nguy cơ bị ngộ độc cấp với biểu hiện nôn dữ dội, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, tụt huyết áp; trường hợp nặng có thể rơi vào sốc và tử vong.

Nguy hiểm hơn, nếu tiếp xúc lâu dài với lượng nhỏ độc tố từ thịt bẩn, cơ thể có thể bị tổn thương gan, thận, suy giảm miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Đặc biệt, thịt chứa độc tố thường không có dấu hiệu bất thường rõ rệt về màu sắc hay mùi vị, khiến người tiêu dùng dễ mất cảnh giác.