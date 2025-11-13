Công nghệ 13/11: Samsung ra mắt điện thoại gập ba, Xiaomi kéo dài Mega Sale

(VTC News) -

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần tại Việt Nam

OPPO vừa công bố dòng flagship Find X9 Series đạt mức tăng trưởng gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm chỉ sau 10 ngày mở bán tại Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng về doanh số, Find X9 Series còn khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp nhờ hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp. Đặc biệt, phiên bản Find X9 Pro sở hữu camera Tele Hasselblad 200MP kết hợp ống kính tăng tiêu cự, mang đến khả năng zoom quang học tương đương 10x.

Nhờ đó, người dùng có thể ghi lại chi tiết sắc nét ngay cả ở khoảng cách xa, mở ra trải nghiệm nhiếp ảnh di động hoàn toàn mới.

OPPO Find X9 Series thu hút người dùng với thiết kế cao cấp và camera Hasselblad chuyên nghiệp. (Nguồn: OPPO)

Bên cạnh sức mạnh về camera, Find X9 Series còn được trang bị nền tảng ColorOS 16 với nhiều tính năng AI thông minh.

Các tiện ích như trợ lý hội thoại, chỉnh sửa ảnh bằng AI hay không gian tinh thần (AI Mind Space) giúp việc sử dụng điện thoại trở nên thuận tiện và cá nhân hóa hơn. Đây chính là điểm khác biệt giúp OPPO tạo dấu ấn trong cuộc đua công nghệ.

Hiện tại, Find X9 và Find X9 Pro đã được mở bán chính thức tại Việt Nam với giá từ 22.990.000 VNĐ đến 32.990.000 VNĐ, phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ toàn quốc.

Samsung dự kiến ra mắt điện thoại gập ba vào tháng 12

Samsung đang hoàn thiện mẫu điện thoại gập ba đầu tiên – tạm gọi là Galaxy Z Trifold – với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này sẽ sở hữu pin dung lượng 5.600 mAh, lớn hơn cả Galaxy Z Fold 7 hiện tại.

Thiết kế gập ba cho phép máy có màn hình ngoài 6.5 inch và khi mở ra sẽ đạt kích thước lên tới 10 inch, mang lại trải nghiệm gần như một chiếc tablet nhưng vẫn giữ được tính di động của smartphone.

Thiết bị mẫu Galaxy Z Tri Fold lần đầu xuất hiện tại sự kiện APEC. (Nguồn: Samsung Display)

Về giá bán, Galaxy Z Trifold được dự đoán sẽ có mức giá khoảng 3.000 USD, cao hơn đáng kể so với các dòng foldable trước đây của Samsung.

Một điểm đáng chú ý khác là thời điểm ra mắt mẫu điện thoại này. Theo báo cáo từ Chosun, Samsung có thể sẽ công bố sản phẩm vào ngày 5/12, đúng vào mùa mua sắm cuối năm – thời điểm lý tưởng để thu hút người dùng yêu công nghệ.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Samsung, nhưng với những thông tin rò rỉ gần đây, giới công nghệ đang rất kỳ vọng vào bước tiến mới của hãng trong lĩnh vực thiết bị gập.

Xiaomi tiếp tục Mega Sale đến 17/11

Sau ngày hội mua sắm 11/11, chương trình Xiaomi 11.11 Mega Sale vẫn đang diễn ra sôi động và sẽ kéo dài đến hết ngày 17/11. Người dùng tại Việt Nam có cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ với mức giảm giá lên đến 20%.

Các sản phẩm nổi bật gồm Xiaomi 15 Series, POCO M7, Redmi Pad 2 Pro 5G, cùng loạt thiết bị gia dụng thông minh như robot hút bụi, tivi thông minh, máy lọc không khí.

Chương trình Xiaomi Mega Sale kéo dài tới ngày 1711 với nhiều sản phẩm ưu đãi. (Nguồn Xiaomi).

Đặc biệt, Xiaomi triển khai nhiều hoạt động riêng cho thị trường Việt Nam: Chương trình “Quét đồ cũ, rinh đồ xịn”, tích điểm Mi Point đổi voucher và các deal chớp nhoáng trong khung giờ vàng.

Trong giai đoạn Mega Sale 11.11, số điểm này có thể được quy đổi thành voucher giảm giá lên đến 15%. Người dùng mới đăng ký tài khoản cũng sẽ có cơ hội nhận phiếu giảm giá lên đến 10%, áp dụng cho nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi.

Tại Việt Nam, người dùng có thể dễ dàng tham gia và mua sắm các sản phẩm yêu thích qua mi.com, Shopee Mall, LazMall.