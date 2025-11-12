Trung Quốc công bố tiến triển mới về 'thuốc trường sinh'

(VTC News) -

Tham vọng táo bạo này, nếu trở thành hiện thực, có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm của nhân loại về quá trình lão hóa và cái chết.

Theo tờ New York Times, các nhà khoa học tại công ty sinh học Lonvi Biosciences đang tập trung phát triển loại viên nang dựa trên hợp chất procyanidin C1 (PCC1), chiết xuất tự nhiên từ hạt nho.

Không phải là một loại thực phẩm chức năng thông thường, PCC1 được kỳ vọng sẽ trở thành "chén thánh" trong cuộc chiến chống lão hóa.

Ông Liu Qinghua, Giám đốc Công nghệ của Lonvi, đã tự tin phát biểu với truyền thông rằng: “Sống tới 150 tuổi là điều hoàn toàn khả thi, và chỉ trong vài năm nữa, điều đó sẽ trở thành hiện thực".

Bên trong phòng thí nghiệm sinh hóa của công ty Lonvi Biosciences. (Ảnh: New York Times)

Các nhà khoa học của Lonvi tuyên bố PCC1 có khả năng tiêu diệt chọn lọc các "tế bào thây ma" (zombie cells), hay còn gọi là tế bào lão hóa. Đây là những tế bào già cỗi không còn phân chia nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể, giải phóng các chất gây viêm và làm tổn thương các mô khỏe mạnh xung quanh.

Phát hiện trên được củng cố bởi một nghiên cứu tại Thượng Hải, trong đó chứng minh PCC1 có thể kéo dài tuổi thọ của chuột thí nghiệm lên 9,4% tổng thể, và tới 64,2% kể từ ngày bắt đầu điều trị.

Không chỉ dừng ở những con số, một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Nature Metabolism còn cho thấy hợp chất này cải thiện đáng kể sức khỏe, giúp chuột duy trì khả năng vận động và chức năng cơ quan lâu hơn.

Sức hút của hạt nho không phải chuyện mới mẻ. Trong y học cổ truyền Trung Quốc và khoa học dinh dưỡng phương Tây, chiết xuất từ loại quả này từ lâu đã được ca ngợi là có khả năng bảo vệ tế bào, cải thiện tuần hoàn máu và chống oxy hóa.

Tuy nhiên, Lonvi Biosciences đã nâng tầm nó bằng công nghệ hiện đại, cô lập và cô đặc PCC1 thành dạng viên nang dễ sử dụng, giúp phân hủy chọn lọc các tế bào hư hại mà không ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh.

Mục tiêu của công ty không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn giảm các bệnh liên quan đến tuổi tác bằng cách tăng cường sức khỏe ở cấp độ tế bào.

Tham vọng của Lonvi dường như cũng là mối quan tâm của những người đứng đầu nước này. Chính phủ Trung Quốc gần đây đưa nghiên cứu "trường sinh bất tử" lên hàng ưu tiên quốc gia, sánh ngang với trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Chẳng hạn, công ty SuperiorMed tại Thành Đô tự hào đang sở hữu "bệnh viện trường sinh lớn nhất thế giới", mơ về những hòn đảo bất tử trong tương lai gần. Công ty công nghệ sinh học Rejuvelab ở Thượng Hải tuyên bố đang cung cấp liệu pháp buồng lạnh ở nhiệt độ -129 độ C để làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Gan Yu, đồng sáng lập startup Time Pie tại Thượng Hải, nhận định: "Giờ đây, nhiều người Trung Quốc không chỉ quan tâm mà còn đổ tiền đầu tư vào việc kéo dài tuổi thọ".

Những sáng kiến này, kết hợp với nguồn lực khổng lồ từ Nhà nước, đang biến giấc mơ sống lâu thành một ngành công nghiệp tỷ USD, thu hút cả đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông David Furman, phó giáo sư tại Viện Buck – trung tâm nghiên cứu y sinh thuộc Đại học Stanford (Mỹ) – đánh giá cao tiềm năng của viên thuốc Lonvi. Ông đánh giá nó bằng từ "hứa hẹn", tuy nhiên nhấn mạnh rằng cần các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn để xác định được hiệu quả trên người.

Dù sao, tiến bộ trong lĩnh vực geroscience – khoa học về lão hóa – đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Ông Ip Zhu, Tổng Giám đốc Lonvi, nhận định, "chúng ta có thể hoãn lại cái chết ít nhất vài thập kỷ, và trong 5-10 năm tới, ung thư sẽ không còn là nỗi ám ảnh của ai".