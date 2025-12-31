Vận hành Trung tâm hành chính công, người dân TP.HCM nộp hồ sơ 'một mối'

(VTC News) -

Sáng 31/12, TP.HCM chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, đặt tại số 43, đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Đây là Trung tâm hành chính công tập trung đầu tiên của TP.HCM, sau khi đưa bộ phận một cửa các sở ngành về tại một địa điểm, để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ quan kiểm soát toàn bộ số lượng, tiến độ và cả sự hài lòng của người dân, liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn TP.HCM.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM tại Thủ Đức có năng lực tiếp nhận từ 800 -1.000 lượt giao dịch cùng thời điểm.

Trung tâm này là đầu mối thống nhất, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành TP.HCM và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc.

Đồng thời, Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường, xã, đặc khu theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Ngoài trụ sở chính tại số 43 Nguyễn Văn Bá, Trung tâm còn có cơ sở tại phường Thủ Đức, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, giúp việc thực hiện thủ tục hành chính được quy về một mối.

Ghi nhận sáng 31/12, nhiều người dân đã đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Khi đến giao dịch, người dân có thể tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố, được hướng dẫn lựa chọn lĩnh vực mình cần để thực hiện thủ tục. Người dân sẽ lấy số thứ tự và hệ thống gọi số để đến quầy giao dịch. Các tình nguyện viên luôn túc trực, hỗ trợ người dân làm các thủ tục trên máy tính.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra, làm việc với cán bộ, nhân viên Trung tâm Hành chính công sáng 31/12.

Sau đó, hồ sơ được số hóa và chuyển trên môi trường điện tử đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Đến hạn, kết quả sẽ được trả lại cho người dân theo đúng quy định.

Các lĩnh vực được đưa vào phục vụ rất đa dạng, bao gồm Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội...

Hiện Trung tâm phục vụ hành chính công bố trí 67 quầy giao dịch, với năng lực tiếp nhận từ 800 -1.000 lượt giao dịch cùng thời điểm. Theo quy trình đã được thiết kế và thử nghiệm, trung bình mỗi hồ sơ chỉ mất từ 5 -10 phút để hoàn tất khâu tiếp nhận, người dân có thể nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và ra về.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng bố trí các khu vực ưu tiên cho người khuyết tật, người yếu thế; các không gian chờ, sử dụng máy tính, máy tra cứu thông tin, trải nghiệm công nghệ robot chat bot… phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM do ông Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc, Phó Giám đốc là ông Dương Văn Thơm.

Lý giải việc chọn đặt Trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, thay vì các khu vực trung tâm của TP, lãnh đạo Trung tâm cho biết đây cũng là điểm giao giữa TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thuận lợi người dân đi lại giao dịch, giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm.

Rất đông người dân, doanh nghiệp đến làm hồ sơ ngay ngày ra mắt Trung tâm.

Vị trí của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM gần tuyến đường sắt metro, người dân từ các khu vực lân cận có thể đến dễ dàng, thuận lợi.

Ông Nguyện Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

TP.HCM đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ngừng đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đặt mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 100% thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến; đã rút ngắn khoảng 30% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục trước thời hạn; xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Ông Cường giao các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.