Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/12 và rạng sáng 15/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/12 và rạng sáng 15/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 14/12 - 21h00: Nottingham Forest vs Tottenham
- Ngày 14/12 - 21h00: Sunderland vs Newcastle
- Ngày 14/12 - 21h00: West Ham vs Aston Villa
- Ngày 14/12 - 23h30: Brentford vs Leeds United
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 14/12 - 20h00: Sevilla vs Real Oviedo
- Ngày 14/12 - 22h15: Celta Vigo vs Athletic Club
- Ngày 15/12 - 00h30: Levante vs Villarreal
- Ngày 15/12 - 03h00: Alaves vs Real Madrid
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 14/12 - 18h30: AC Milan vs Sassuolo
- Ngày 14/12 - 21h00: Fiorentina vs Hellas Verona
- Ngày 14/12 - 21h00: Udinese vs Napoli
- Ngày 15/12 - 00h00: Genoa vs Inter
- Ngày 15/12 - 02h45: Bologna vs Juventus
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 14/12 - 21h30: Freiburg vs Dortmund
- Ngày 14/12 - 23h30: Munich vs Mainz 05
- Ngày 15/12 - 01h30: Bremen vs Stuttgart
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 14/12 - 21h00: Lyon vs Le Havre
- Ngày 14/12 - 23h15: Strasbourg vs Lorient
- Ngày 14/12 - 23h15: Auxerre vs Lille
- Ngày 14/12 - 23h15: Lens vs Nice
- Ngày 15/12 - 02h45: Marseille vs AS Monaco
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 14/12 - 18h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Philippines
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 14/12 - 21h00: Carrarese vs Virtus Entella
- Ngày 14/12 - 23h15: Pescara Calcio vs Frosinone
Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games
- Ngày 14/12 - 13h30: Futsal Nữ Myanmar vs Futsal Nữ Việt Nam
- Ngày 14/12 - 16h30: Futsal Nữ Malaysia vs Futsal Nữ Thái Lan
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 14/12 - 19h30: Gent vs Royal Antwerp
- Ngày 14/12 - 22h00: FCV Dender EH vs Club Brugge
- Ngày 15/12 - 00h30: Sporting Charleroi vs Union St.Gilloise
- Ngày 15/12 - 01h15: Genk vs Westerlo
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 14/12 - 22h30: Famalicao vs Estoril
- Ngày 15/12 - 01h00: Moreirense vs Benfica
- Ngày 15/12 - 03h30: Arouca vs Alverca
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 14/12 - 19h00: Brighton U23 vs Paris Saint Germain U21
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 14/12 - 18h15: Sparta Rotterdam vs SC Heerenveen
- Ngày 14/12 - 20h30: Ajax vs Feyenoord
- Ngày 14/12 - 20h30: FC Twente vs Go Ahead Eagles
- Ngày 14/12 - 22h45: NAC Breda vs FC Utrecht
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 14/12 - 22h15: Albacete vs Malaga
- Ngày 15/12 - 00h30: Almeria vs Burgos CF
- Ngày 15/12 - 03h00: AD Ceuta FC vs Las Palmas
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 14/12 - 22h30: St. Mirren vs Celtic
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 14/12 - 19h30: Schalke 04 vs 1. FC Nuremberg
- Ngày 14/12 - 19h30: Darmstadt vs Preussen Muenster
- Ngày 14/12 - 19h30: Elversberg vs Fortuna Dusseldorf
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 14/12 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 14/12 - 13h30: Malut United vs Persib Bandung
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 14/12 - 18h00: Dobrudzha Dobrich vs Botev Vratsa
- Ngày 14/12 - 21h00: Lokomotiv Plovdiv vs Montana
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 14/12 - 21h30: Lusail Club vs Umm Salal
- Ngày 14/12 - 23h30: Al-Shahaniya vs Al-Duhail SC
- Ngày 14/12 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Ahli
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 14/12 - 21h00: Slaven vs Dinamo Zagreb
- Ngày 14/12 - 23h45: NK Istra 1961 vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 14/12 - 18h00: SC Poltava vs Rukh Lviv
- Ngày 14/12 - 20h30: Dynamo Kyiv vs Veres Rivne
- Ngày 14/12 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 14/12 - 19h50: Ibri vs Bahia
- Ngày 14/12 - 21h00: Sohar vs Oman FC
- Ngày 14/12 - 22h10: Al-Seeb vs Saham
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 14/12 - 21h00: AGF vs OB
- Ngày 15/12 - 00h00: FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 14/12 - 20h00: Young Boys vs Luzern
- Ngày 14/12 - 22h30: Basel vs Lausanne
- Ngày 14/12 - 22h30: Lugano vs Servette
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 14/12 - 20h30: Petrolul Ploiesti vs Universitatea Cluj
- Ngày 14/12 - 22h45: Dinamo Bucuresti vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 15/12 - 01h30: Hermannstadt vs CS Universitatea Craiova
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 14/12 - 20h45: Rakow Czestochowa vs Zaglebie Lubin
- Ngày 14/12 - 23h30: Motor Lublin vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 15/12 - 02h15: Legia Warszawa vs Piast Gliwice
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 15/12 - 04h00: Corinthians vs Cruzeiro
- Ngày 15/12 - 06h30: Fluminense vs Vasco da Gama
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 15/12 - 05h00: Deportivo Saprissa vs C.S. Cartagines
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 15/12 - 08h00: Toluca vs Tigres
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 15/12 - 03h00: Dung Beholden vs Chapelton
- Ngày 15/12 - 03h00: Harbour View vs Molynes United
- Ngày 15/12 - 03h00: Portmore United vs Mount Pleasant
- Ngày 15/12 - 05h30: Cavalier SC vs Racing United
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 15/12 - 01h15: Maccabi Bnei Reineh vs Maccabi Haifa