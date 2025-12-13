Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/12 và rạng sáng 15/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 14/12 và rạng sáng 15/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bóng đá Nữ SEA Games, Bundesliga,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/12 và rạng sáng 15/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 14/12 - 21h00: Nottingham Forest vs Tottenham

- Ngày 14/12 - 21h00: Sunderland vs Newcastle

Nottingham Forest chạm trán Tottenham tại Premier League

- Ngày 14/12 - 21h00: West Ham vs Aston Villa

- Ngày 14/12 - 23h30: Brentford vs Leeds United

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 14/12 - 20h00: Sevilla vs Real Oviedo

- Ngày 14/12 - 22h15: Celta Vigo vs Athletic Club

- Ngày 15/12 - 00h30: Levante vs Villarreal

- Ngày 15/12 - 03h00: Alaves vs Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 14/12 - 18h30: AC Milan vs Sassuolo

- Ngày 14/12 - 21h00: Fiorentina vs Hellas Verona

- Ngày 14/12 - 21h00: Udinese vs Napoli

- Ngày 15/12 - 00h00: Genoa vs Inter

- Ngày 15/12 - 02h45: Bologna vs Juventus

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 14/12 - 21h30: Freiburg vs Dortmund

- Ngày 14/12 - 23h30: Munich vs Mainz 05

- Ngày 15/12 - 01h30: Bremen vs Stuttgart

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 14/12 - 21h00: Lyon vs Le Havre

- Ngày 14/12 - 23h15: Strasbourg vs Lorient

- Ngày 14/12 - 23h15: Auxerre vs Lille

- Ngày 14/12 - 23h15: Lens vs Nice

- Ngày 15/12 - 02h45: Marseille vs AS Monaco

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 14/12 - 18h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Philippines

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 14/12 - 21h00: Carrarese vs Virtus Entella

- Ngày 14/12 - 23h15: Pescara Calcio vs Frosinone

Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games

- Ngày 14/12 - 13h30: Futsal Nữ Myanmar vs Futsal Nữ Việt Nam

- Ngày 14/12 - 16h30: Futsal Nữ Malaysia vs Futsal Nữ Thái Lan

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 14/12 - 19h30: Gent vs Royal Antwerp

- Ngày 14/12 - 22h00: FCV Dender EH vs Club Brugge

- Ngày 15/12 - 00h30: Sporting Charleroi vs Union St.Gilloise

- Ngày 15/12 - 01h15: Genk vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 14/12 - 22h30: Famalicao vs Estoril

- Ngày 15/12 - 01h00: Moreirense vs Benfica

- Ngày 15/12 - 03h30: Arouca vs Alverca

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 14/12 - 19h00: Brighton U23 vs Paris Saint Germain U21

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 14/12 - 18h15: Sparta Rotterdam vs SC Heerenveen

- Ngày 14/12 - 20h30: Ajax vs Feyenoord

- Ngày 14/12 - 20h30: FC Twente vs Go Ahead Eagles

- Ngày 14/12 - 22h45: NAC Breda vs FC Utrecht

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 14/12 - 22h15: Albacete vs Malaga

- Ngày 15/12 - 00h30: Almeria vs Burgos CF

- Ngày 15/12 - 03h00: AD Ceuta FC vs Las Palmas

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 14/12 - 22h30: St. Mirren vs Celtic

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 14/12 - 19h30: Schalke 04 vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 14/12 - 19h30: Darmstadt vs Preussen Muenster

- Ngày 14/12 - 19h30: Elversberg vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 14/12 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 14/12 - 13h30: Malut United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 14/12 - 18h00: Dobrudzha Dobrich vs Botev Vratsa

- Ngày 14/12 - 21h00: Lokomotiv Plovdiv vs Montana

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 14/12 - 21h30: Lusail Club vs Umm Salal

- Ngày 14/12 - 23h30: Al-Shahaniya vs Al-Duhail SC

- Ngày 14/12 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Ahli

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 14/12 - 21h00: Slaven vs Dinamo Zagreb

- Ngày 14/12 - 23h45: NK Istra 1961 vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 14/12 - 18h00: SC Poltava vs Rukh Lviv

- Ngày 14/12 - 20h30: Dynamo Kyiv vs Veres Rivne

- Ngày 14/12 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 14/12 - 19h50: Ibri vs Bahia

- Ngày 14/12 - 21h00: Sohar vs Oman FC

- Ngày 14/12 - 22h10: Al-Seeb vs Saham

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 14/12 - 21h00: AGF vs OB

- Ngày 15/12 - 00h00: FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 14/12 - 20h00: Young Boys vs Luzern

- Ngày 14/12 - 22h30: Basel vs Lausanne

- Ngày 14/12 - 22h30: Lugano vs Servette

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 14/12 - 20h30: Petrolul Ploiesti vs Universitatea Cluj

- Ngày 14/12 - 22h45: Dinamo Bucuresti vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 15/12 - 01h30: Hermannstadt vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 14/12 - 20h45: Rakow Czestochowa vs Zaglebie Lubin

- Ngày 14/12 - 23h30: Motor Lublin vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 15/12 - 02h15: Legia Warszawa vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 15/12 - 04h00: Corinthians vs Cruzeiro

- Ngày 15/12 - 06h30: Fluminense vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 15/12 - 05h00: Deportivo Saprissa vs C.S. Cartagines

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 15/12 - 08h00: Toluca vs Tigres

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 15/12 - 03h00: Dung Beholden vs Chapelton

- Ngày 15/12 - 03h00: Harbour View vs Molynes United

- Ngày 15/12 - 03h00: Portmore United vs Mount Pleasant

- Ngày 15/12 - 05h30: Cavalier SC vs Racing United

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 15/12 - 01h15: Maccabi Bnei Reineh vs Maccabi Haifa

Văn Hải
