Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/12 và rạng sáng 14/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 13/12 và rạng sáng 14/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Futsal Nữ SEA Games,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/12 và rạng sáng 14/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 13/12 - 22h00: Chelsea vs Everton

- Ngày 13/12 - 22h00: Liverpool vs Brighton

Chelsea chạm trán Everton tại Premier League.

- Ngày 14/12 - 00h30: Burnley vs Fulham

- Ngày 14/12 - 03h00: Arsenal vs Wolves

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 13/12 - 20h00: Atletico vs Valencia

- Ngày 13/12 - 22h15: Mallorca vs Elche

- Ngày 14/12 - 00h30: Barcelona vs Osasuna

- Ngày 14/12 - 03h00: Getafe vs Espanyol

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 13/12 - 21h00: Torino vs Cremonese

- Ngày 14/12 - 00h00: Parma vs Lazio

- Ngày 14/12 - 02h45: Atalanta vs Cagliari

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 13/12 - 21h30: Borussia M'gladbach vs Wolfsburg

- Ngày 13/12 - 21h30: E.Frankfurt vs Augsburg

- Ngày 13/12 - 21h30: Hoffenheim vs Hamburger SV

- Ngày 13/12 - 21h30: St. Pauli vs FC Heidenheim

- Ngày 14/12 - 00h30: Leverkusen vs FC Cologne

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 13/12 - 23h00: Rennes vs Brest

- Ngày 14/12 - 01h00: Metz vs Paris Saint-Germain

- Ngày 14/12 - 03h05: Paris FC vs Toulouse

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 13/12 - 21h00: Spezia vs Modena

- Ngày 13/12 - 21h00: Sudtirol vs Bari

- Ngày 13/12 - 21h00: Venezia vs Monza

- Ngày 13/12 - 21h00: Juve Stabia vs Empoli

- Ngày 13/12 - 21h00: AC Reggiana vs Calcio Padova

- Ngày 13/12 - 23h15: Catanzaro vs Avellino

- Ngày 14/12 - 01h30: Cesena FC vs Mantova

Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games

- Ngày 13/12 - 13h30: Futsal Nữ Indonesia vs Futsal Nữ Myanmar

- Ngày 13/12 - 16h30: Futsal Nữ Philippines vs Futsal Nữ Malaysia

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 13/12 - 19h30: Norwich City vs Southampton

- Ngày 13/12 - 19h30: Oxford United vs Preston North End

- Ngày 13/12 - 19h30: Stoke City vs Swansea

- Ngày 13/12 - 22h00: Portsmouth vs Blackburn Rovers

- Ngày 13/12 - 22h00: Wrexham vs Watford

- Ngày 13/12 - 22h00: Birmingham City vs Charlton Athletic

- Ngày 13/12 - 22h00: Coventry City vs Bristol City

- Ngày 13/12 - 22h00: Leicester vs Ipswich Town

- Ngày 13/12 - 22h00: Middlesbrough vs QPR

- Ngày 13/12 - 22h00: Millwall vs Hull City

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 13/12 - 22h00: Cercle Brugge vs KV Mechelen

- Ngày 14/12 - 00h15: Zulte Waregem vs Raal La Louviere

- Ngày 14/12 - 02h45: Anderlecht vs St.Truiden

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 13/12 - 22h30: Casa Pia AC vs Gil Vicente

- Ngày 13/12 - 22h30: Nacional vs Tondela

- Ngày 14/12 - 01h00: Rio Ave vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 14/12 - 03h30: Sporting vs AVS Futebol SAD

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 13/12 - 22h30: Telstar vs NEC Nijmegen

- Ngày 14/12 - 00h45: FC Groningen vs FC Volendam

- Ngày 14/12 - 02h00: PSV vs Heracles

- Ngày 14/12 - 03h00: PEC Zwolle vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/12 - 20h00: Cordoba vs Eibar

- Ngày 13/12 - 22h15: Valladolid vs FC Andorra

- Ngày 13/12 - 22h15: Sporting Gijon vs Granada

- Ngày 14/12 - 00h30: Racing Santander vs Leganes

- Ngày 14/12 - 03h00: Real Zaragoza vs Cadiz

- Ngày 14/12 - 03h00: Deportivo vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 13/12 - 19h00: Karlsruher SC vs Paderborn

- Ngày 13/12 - 19h00: Magdeburg vs Holstein Kiel

- Ngày 13/12 - 19h00: Arminia Bielefeld vs Kaiserslautern

- Ngày 14/12 - 02h30: Hannover 96 vs VfL Bochum

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 13/12 - 18h00: Fulham U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 13/12 - 18h00: Manchester City U18 vs Everton U18

- Ngày 13/12 - 18h00: Newcastle United U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 13/12 - 18h00: Stoke City U18 vs Manchester United U18

- Ngày 13/12 - 18h00: Wolves U18 vs Sunderland U18

- Ngày 13/12 - 19h00: Crystal Palace U18 vs Norwich City U18

- Ngày 13/12 - 19h00: Liverpool U18 vs Derby County U18

- Ngày 13/12 - 19h00: Birmingham City U18 vs Brighton U18

- Ngày 13/12 - 19h00: Tottenham Hotspur U18 vs Aston Villa U18

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 13/12 - 13h00: Western Sydney Wanderers FC vs Brisbane Roar FC

- Ngày 13/12 - 15h35: Melbourne Victory vs Adelaide United

- Ngày 13/12 - 17h45: Perth Glory vs Sydney FC

- Ngày 14/12 - 09h00: Wellington Phoenix vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 13/12 - 17h00: Slavia Sofia vs CSKA 1948 Sofia

- Ngày 13/12 - 20h00: Spartak Varna vs Botev Plovdiv

- Ngày 13/12 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 13/12 - 20h00: AL Waab vs Al Markhiya

- Ngày 13/12 - 20h00: Al-Khor vs Al-Khuraitiat

- Ngày 14/12 - 00h15: Al-Wakra vs Al-Gharafa

- Ngày 14/12 - 00h15: Muaither SC vs Al-Arabi

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 13/12 - 21h00: Osijek vs HNK Gorica

- Ngày 13/12 - 23h45: NK Lokomotiva vs Hajduk Split

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 13/12 - 18h00: Kryvbas vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 13/12 - 20h30: Cherkasy vs Zorya

- Ngày 13/12 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Karpaty

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 13/12 - 19h50: Al-Nahda vs Al Rustaq

- Ngày 13/12 - 20h10: Dhofar vs Sur

- Ngày 13/12 - 22h20: Al-Khaboora vs Al-Nasr Salalah

- Ngày 13/12 - 22h20: Al-Shabab vs Al-Samail

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 13/12 - 21h00: Vejle Boldklub vs Viborg

- Ngày 14/12 - 00h00: FC Copenhagen vs Esbjerg fB

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 13/12 - 19h50: Al-Wahda vs Al-Jazira

- Ngày 13/12 - 22h30: Al-Ain vs Al-Nasr SC

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 13/12 - 22h00: ACS Champions FC Arges vs Botosani

- Ngày 14/12 - 01h30: FC Rapid 1923 vs Otelul Galati

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 13/12 - 22h00: Linfield vs Crusaders

- Ngày 13/12 - 22h00: Portadown vs Ballymena United

- Ngày 13/12 - 22h00: Carrick Rangers vs Dungannon Swifts

- Ngày 13/12 - 22h00: Cliftonville vs Glenavon

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 14/12 - 09h00: LD Alajuelense vs AD Municipal Liberia

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 14/12 - 00h00: FC Zurich vs Winterthur

- Ngày 14/12 - 00h00: Sion vs Grasshopper

- Ngày 14/12 - 02h30: Thun vs St. Gallen

Văn Hải
