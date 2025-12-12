Khoảnh khắc ngôi nhà ở California nổ tung thành từng mảnh do nổ khí gas

(VTC News) -

Ngôi nhà nổ tung sau khi khí gas bị rò rỉ. (Video: New York Post)

Theo New York Post, vụ nổ xảy ra sáng ngày 11/12, sau khi nhóm công nhân xây dựng làm hư hỏng đường ống dẫn khí ngầm. Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) nhanh chóng cử nhân viên đến hiện trường và ngắt được đường ống bị hư hỏng, ngăn chặn dòng khí gas vào lúc 9h25 cùng ngày.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng được ví như "video hành động", với vụ nổ lớn làm rung chuyển vùng ngoại ô Hayward, bang California tạo ra những cột khói dày đặc và mảnh vỡ văng lên trời.

“Chúng tôi đang ngồi trong nhà và đột nhiên mọi thứ rung chuyển. Đồ đạc rơi khỏi tường và khi chúng tôi xem lại camera, cảm giác như đang xem một đoạn phim hành động vậy”, Brittany Maldonado, người cung cấp video nói với ABC7 News .

Vụ nổ khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nhẹ và 3 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức sau khi phát hiện sự việc.

Người phát ngôn của PG&E, bà Tamar Sarkissian tiết lộ quá trình cô lập và xác định vị trí đường ống dẫn khí bị hư hỏng, sau đó khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng mất đến 2 giờ.

Phó trưởng phòng cứu hỏa hạt Alameda, Ryan Nishimoto thông tin thêm đơn vị của ông cũng được điều động lúc 9h30 để ứng phó với vụ cháy. Khi đội cứu hỏa đến hiện trường, tình hình "leo thang thành đám cháy cấp ba", cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn. Để khống chế đám cháy, 75 lính cứu hỏa được huy động.

Có 3 công trình trên 2 lô đất riêng biệt bị hư hại và một công trình khác trên lô đất liền kề bị ảnh hưởng. Khi mới tiếp cận vào ngôi nhà, lính cứu hỏa cảm thấy bị điện giật và gặp khó khăn do đường dây điện rơi xuống công trình. Không có nhân viên cứu hộ nào bị thương trong vụ nổ.