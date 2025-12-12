Giải mã Tây Du Ký: Tên 6 kẻ cướp bị Ngộ Không diệt sát tiết lộ sự thật giật mình

(VTC News) -

Sau khi được cứu khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không được Đường Tăng thu nhận làm đồ đệ và theo ông lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Ở giai đoạn đầu của cuộc hành trình dài dằng dặc này, hai thầy trò tới tá túc trong một căn nhà nhỏ trên sườn núi thì 6 tên cường đạo chuyên cướp bóc dân lành bất ngờ xuất hiện chặn họ lại. Tôn Ngộ Không vung gậy, cả 6 tên đều bị tiêu diệt.

Đường Tăng tức giận mắng: "Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật? Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá. Ác quá".

Uất ức vì mình diệt kẻ ác cứu sư phụ nhưng lại bị trách móc, Tôn Ngộ Không tức giận ném chiếc mũ Đường Tăng làm cho, nói: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, lão Tôn ta cũng không cần". Nói xong, Ngộ Không liền bỏ đi. Sau đó, Đường Tăng được Quan Âm dạy cách đọc thần chú siết chặt vòng kim cô trên đầu Lão Tôn và đưa đồ đệ tiếp tục lên đường.

Những tên cường đạo bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt. (Cảnh trong phim "Tây du ký" bản 1986)

Nếu chỉ theo dõi các phiên bản phim truyền hình, khán giả khó có thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa mà Ngô Thừa Ân - tác giả tiểu thuyết - gửi gắm trong chi tiết này. Thậm chí, có khán giả đặt câu hỏi: 6 tên cướp kia chỉ là người phàm chứ đâu phải yêu quái gì, Tề Thiên Đại thánh pháp lực vô biên đâu cần phải lấy mạng chúng?

Bạn sẽ dễ dàng hiểu thâm ý của tác giả hơn nếu đọc tiểu thuyết, trong đó một trong 6 tên giặc cướp tự giới thiệu tên mình và đồng bọn là: Nhãn Khán Hỷ (Mắt thấy mừng), Nhĩ Thính Nộ (Tai nghe giận), Tỵ Khứu Ái (Mũi ngửi thích), Thiệt Thường Tư (Lưỡi nếm nghĩ), Thân Bổn Ưu (Thân vốn lo), Ý Kiến Dục (Ý thấy muốn).

Theo bài viết giải mã Tây du ký trên Aboluowang, 6 cái tên trên liên quan đến 6 giác quan, đại diện cho Lục căn theo giáo lý nhà Phật. Lục căn bao gồm 5 giác quan vật lý quen thuộc (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và giác quan thứ 6 là ý (ý căn) - khả năng nhận thức, tư duy về các đối tượng tinh thần.

Phật dạy rằng con người ta muốn đắc đạo thì lục căn phải thanh tịnh, nếu chấp trước vào những thứ phàm phu thì không thể thành Phật. Chi tiết Tôn Ngộ Không diệt sát 6 tên cướp này tượng trưng cho việc đoạn tuyệt với những ràng buộc và dục vọng bên trong mình. Chỉ khi vượt qua được thử thách này, Tôn Ngộ Không mới thực sự xứng đáng với sứ mệnh hộ tống Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh và với danh hiệu "Đấu Chiến Thắng Phật" trong tương lai.

Ngộ Không bị sư phụ niệm chú kim cô sau khi đánh chết 6 tên cướp. (Cảnh trong phim "Tây du ký" bản 1986)

Đường Tăng là "con Phật" một lòng tìm đạo nên không thể dung thứ cho hành động giết người; bởi lẽ trong giáo lý nhà Phật, giết người là tội lỗi rất nặng. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa sư phụ và đệ tử, vì lựa chọn của Tôn Ngộ Không trái ngược với niềm tin của Đường Tăng - lúc này vẫn mang ánh mắt của người trần tục, chưa nhìn thấu được bản chất những gì diễn ra trước mắt.

Nhân vật Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng vừa trái ngược vừa bổ sung cho nhau. Nếu không có đôi mắt tinh tường phân biệt ngay được đúng và sai, chân thật và dối trá cũng như khả năng trừ yêu diệt quái mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng từ bi sớm muộn gì cũng bị yêu quái ăn thịt. Ngược lại, nếu không có lòng nhân từ bao la của Đường Tăng kiềm chế, Tôn Ngộ Không ngang tàng sẽ chỉ là một con khỉ yêu quái, dễ lệch khỏi chính đạo.

Đường Tăng - Ngộ Không vừa trái ngược vừa bổ trợ cho nhau trong hành trình giác ngộ. (Cảnh trong phim "Tây du ký" bản 1986)

Những ẩn ý sâu xa này góp phần giúp Tây du ký vượt lên khỏi câu chuyện thần tiên yêu quỷ đơn thuần để trở thành một trong những tác phẩm văn học vĩ đại nhất Trung Quốc.