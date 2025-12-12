Hồ nhân tạo ở Cao Bằng rực rỡ như trời Âu mùa phong hương thay lá

Chị Lê Minh Hạnh (ở Bắc Ninh) cho biết, gia đình chị ghé hồ Bản Viết khi đang trên đường vào thác Bản Giốc. “Ảnh trên mạng nhìn đã đẹp, nhưng đến nơi màu lá thật tươi và rõ hơn. Hồ rộng vừa phải, đường vào dễ đi, đứng từ mép hồ có thể quan sát cả dải phong đang đổi màu. Theo tôi, nếu có thêm biển chỉ dẫn và vài điểm dừng phù hợp thì nơi này sẽ thu hút nhiều người hơn nữa”, chị Hạnh chia sẻ.