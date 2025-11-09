Vẻ hùng vĩ của thác nước lớn nhất Đông Nam Á vào mùa đẹp nhất trong năm

Từ tháng 10 đến tháng 12, Thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Tiết trời se lạnh, nước thác trong veo, xanh ngát, cảnh sắc núi rừng biên giới trở nên đẹp như chốn thần tiên.
Thác Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, cách trung tâm thành phố Cao Bằng (cũ) khoảng 85km. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là một trong bốn thác lớn nhất thế giới nằm trên đường biên giới quốc gia.
Thác cao hơn 60m, có nhiều tầng đổ xuống những khối đá vôi lớn, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng phía Bắc.
Theo người dân địa phương, tháng 11 là thời điểm ngắm thác đẹp nhất trong năm. Nước xanh ngọc, trời trong, thời tiết mát mẻ thuận lợi cho việc tham quan, chụp ảnh.
So với mùa mưa khi dòng nước đổ xuống cuồn cuộn và đục, mùa này thác Bản Giốc mang vẻ hiền hòa, thơ mộng hơn.
“Thác vào mùa này đẹp đến nao lòng. Nước trong, trời mát, khách đi thuyền ra gần chân thác là có thể cảm nhận rõ sự hùng vĩ và nghe tiếng nước đổ vang cả một vùng”, bạn Nguyễn Khánh Đan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
“Đây là lần đầu tôi đến Bản Giốc. Thác nước rất lớn nhưng không ồn ào mà êm và trong. Cảnh vật mùa này thật sự đáng để đến một lần”, chị Nguyễn Thu Hà, du khách từ Sơn La nói.
Thác Bản Giốc được chia thành nhiều tầng, dòng chính đổ xuống mạnh mẽ, tạo thành màn sương trắng xóa bao phủ cả khu vực, trong khi các dòng nhỏ chảy quanh những tảng đá phủ rêu xanh
Âm thanh của nước hòa cùng tiếng gió và tiếng chim rừng tạo cảm giác khoáng đạt.
Vào mùa đẹp nhất trong năm, Bản Giốc không chỉ thu hút du khách bởi quy mô và vị trí đặc biệt trên biên giới Việt - Trung, mà còn bởi vẻ trong lành, yên bình mà hiếm nơi nào có được.
Với nhiều du khách, chỉ cần một lần đến đây, đứng giữa làn hơi nước mát lạnh phả lên từ chân thác, là đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ hùng vĩ, nên thơ của non nước Cao Bằng.