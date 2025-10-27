Ấn tượng nhà sàn Sơn La, thác Bản Giốc Cao Bằng giữa ‘Siêu hội chợ 6 nhất’

Trong ngày đầu tiên mở cửa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đón hàng vạn lượt du khách đến chiêm ngưỡng, tham quan Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Không khí náo nhiệt, sắc màu văn hóa rực rỡ của khắp các vùng miền biến khu triển lãm rộng hơn 130.000 m² thành “bức tranh nước Việt” thu nhỏ.
Giữa hàng nghìn gian hàng hiện đại, khu trưng bày của các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu hay Lào Cai trở thành tâm điểm thu hút du khách.
Không chỉ mang đến những sản vật đặc trưng, nhiều địa phương còn tái hiện không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên trải nghiệm sống động cho người tham quan.
Nổi bật nhất là gian hàng của tỉnh Sơn La, nơi một ngôi nhà sàn lớn được dựng ngay giữa khu hội chợ.
Mái lá, cầu thang gỗ, khung cột mộc mạc cùng họa tiết thổ cẩm thu hút nhiều khách tham quan dừng lại chụp ảnh, quay video. Bên dưới, những ma-nơ-canh trong trang phục dân tộc Mông, Dao rực rỡ sắc màu càng làm khung cảnh thêm sinh động.
"Đến đây tôi có cảm giác như được đi du lịch Tây Bắc thật sự. Từng chi tiết nhỏ đều mang hồn của núi rừng, vừa gần gũi, vừa lạ lẫm giữa lòng Hà Nội”, một du khách ở Hà Nội chia sẻ.
Cây hồng giòn xuất hiện tại gian hàng tỉnh Sơn La thu hút nhiều người check-in.
Ngay cạnh đó, gian hàng Cao Bằng lại khiến nhiều người trầm trồ khi tái hiện khung cảnh thác Bản Giốc và mùa lúa chín vàng ươm trên những triền đồi.
Cảnh vật được tạo dựng công phu, phối hợp ánh sáng và hình ảnh 3D tạo cảm giác chân thực đến bất ngờ.
"Tôi chưa có dịp đi thác Bản Giốc, mà nhìn mô phỏng ở đây cũng thấy nao lòng. Cảnh đẹp quá, cứ muốn đi ngay”, Bà Hoàng Thị Liên, một du khách đến từ Bắc Ninh, chia sẻ.
Không chỉ Cao Bằng và Sơn La, nhiều tỉnh miền núi khác cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc. Lai Châu mang tới mật ong rừng, các loại thực phẩm khô và sản phẩm OCOP; Lào Cai giới thiệu trà Shan tuyết, rượu ngô và đồ lưu niệm thổ cẩm.
Những sản vật của núi rừng hòa cùng tiếng cười, tiếng mời chào, làm nên không khí hội chợ vừa náo nhiệt vừa đậm đà bản sắc.
Hội chợ mùa Thu lần nhất năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ gần 3.000 gian hàng, chia thành 5 phân khu chủ đề cùng khu văn hóa – ẩm thực của 34 địa phương.
Chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” được thể hiện rõ nét qua cách các địa phương mang đến không chỉ sản phẩm mà còn là câu chuyện văn hóa và con người.
Ngoài những gian hàng vùng miền, khu trưng bày nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, nặn tò he, múa rối nước cũng khiến du khách thích thú. Những tiết mục biểu diễn ngắn của nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam thu hút đông đảo khán giả nhí, tạo nên góc hội chợ vừa vui tươi, vừa thấm đẫm hồn dân gian.
Hội chợ mùa Thu năm 2025 kéo dài đến hết ngày 4/11, mở cửa đón du khách trong và ngoài Thủ đô đến tham quan, mua sắm và khám phá những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên khắp đất nước.