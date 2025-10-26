Du khách chen chân trong ngày đầu mở cửa ‘Siêu hội chợ 6 nhất’ ở Hà Nội

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - kỳ hội chợ đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) khai mạc tối 25/10 và mở cửa đón khách từ sáng 26/10 đến hết ngày 4/11.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, không khí tại khu vực hội chợ nhộn nhịp bởi hàng nghìn du khách, người dân đến tham quan, mua sắm.
Từ sáng sớm, các lối vào khuôn viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đã đông nghịt người.
Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách từ nội thành Hà Nội, các tỉnh, thành phố lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên... rủ nhau đến từ sớm để “check-in” tại không gian hội chợ được trang trí rực rỡ.
“Tôi thấy hội chợ rất hoành tráng, các khu trưng bày được đầu tư kỹ, nhất là khu đặc sản vùng miền và ẩm thực. Dù đông nhưng ai cũng vui vẻ, không khí rất rộn ràng. Vừa mua sắm, nhưng cũng vừa được tìm hiểu nguồn gốc ra đời, gắn liền với từng sản phẩm nên rất thú vị”, chị Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, Hà Đông) chia sẻ.
Bên trong khuôn viên rộng hàng chục héc-ta, hàng nghìn gian hàng được sắp xếp theo chủ đề: nông sản - đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang, cùng khu ẩm thực truyền thống.
Mỗi khu vực đều thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là những gian hàng có chương trình trải nghiệm thử sản phẩm.
“Tôi ấn tượng với cách tổ chức, các sản phẩm được trưng bày đẹp, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi kết nối, tìm đối tác”, anh Lê Minh Quân (ở Bắc Ninh) nói.
Không chỉ là nơi quảng bá và giao thương, hội chợ còn mang đậm không khí lễ hội. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn thời trang, trò chơi dân gian và không gian chụp ảnh theo chủ đề mùa thu liên tục diễn ra, níu chân từng dòng người dừng lại thưởng thức và ghi hình lưu niệm.
Hội chợ mùa Thu là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Hội chợ do Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP Hà Nội chủ trì. Theo Ban tổ chức, Hội chợ mùa Thu 2025 quy tụ hơn 1.200 doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề trên cả nước, trưng bày hàng vạn sản phẩm Việt chất lượng cao.
Không gian Hội chợ được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, đưa du khách khám phá sức sống kinh tế, văn hóa của đất nước thông qua 5 phân khu chủ đề đặc sắc. Hội chợ mùa Thu 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 nhất”, gồm: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.