Du khách chen chân trong ngày đầu mở cửa ‘Siêu hội chợ 6 nhất’ ở Hà Nội

“Tôi thấy hội chợ rất hoành tráng, các khu trưng bày được đầu tư kỹ, nhất là khu đặc sản vùng miền và ẩm thực. Dù đông nhưng ai cũng vui vẻ, không khí rất rộn ràng. Vừa mua sắm, nhưng cũng vừa được tìm hiểu nguồn gốc ra đời, gắn liền với từng sản phẩm nên rất thú vị”, chị Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, Hà Đông) chia sẻ.