Em bé sơ sinh có khí chất 'tổng tài lạnh lùng' khiến dân mạng cười bò

(VTC News) -

Biểu cảm "lạnh lùng" của em bé trước trò đùa của bố khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @uktrungne)

Clip đang thịnh hành trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh em bé sơ sinh đang chơi cùng bố. Điều gây chú ý là người bố liên tục dùng lục lạc tạo âm thanh và trêu đùa, nhưng em bé lại mang vẻ mặt “lạnh lùng, hững hờ, trưởng thành" hơn tuổi”.

Đoạn video thu hút hơn 6,5 triệu xem, 510 nghìn lượt yêu thích và hơn 11 nghìn bình luận. Nhiều dân mạng nói đùa rằng bé bây giờ có gu đồ chơi lắm, không phải cái gì của bố cho cũng có thể làm em vui: "Em nhỏ hỏi thời đại 4.0 rồi mà sao bố còn mua mấy thứ đồ chơi này. Đồ chơi công nghệ đâu hết rồi".

"Theo kinh nghiệm của mình thì em bé này có gu âm nhạc đỉnh cao, không phù hợp nghe lục lạc. Bố bé cần học chơi đàn piano để em vui hơn"; "Em bé nghĩ bố lỡ mua về thì chơi thôi, chứ không thích lắm. Đành tàm tạm thôi bé ạ, sau lớn hơn biết đi thì bố mua cho cái xe chơi vui hơn"; "Mắt em bé nhìn hình sự như kia mà bố vẫn dám đùa nhỉ. Thôi thì mua cho em cái iPhone 17, may ra em cười cho vui".

Hiếu Nguyễn chia sẻ: "Con tôi 6 tháng tuổi không thích chơi mấy trò đâu. Tôi cứ phải bật nhạc điện thoại, tv hoặc các đồ chơi có đèn đóm, nhạc nhẽo sôi động mới chịu lắc lư theo cơ. Đúng là mỗi thời lại khác nhau, đồ chơi bố mẹ thích không chắc con đã thích".

Đua nhau “chém gió” về biểu cảm của em bé, không ít dân mạng bảo rằng chắcbé phải cam chịu chơi với bố mà mãi chưa được về với mẹ để ngủ. Mai Chi bình luận: "Bố xong chưa? Con buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải chơi đây này. Cứ tưởng bản thân sẽ được sướng nhất nhà, ai cũng phải theo ý. Nào ngờ đâu giờ em bé lại phải đi chiều, chơi ngược lại với bố".

Nhiều dân mạng đùa rằng đồ chơi trẻ con cũng thay đổi mới tạo cảm hứng được cho các em. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Hồng đùa: "Em bé mà nói được thì thể nào cũng chê là bố ồn ào quá. Bố đi làm cả ngày xong về còn chơi nhạc cụ không cho ai ngủ, không biết sau này mình có đổi bố được không nhỉ?".

Linh Anh viết: "Người ta tỏ ra không vui vẻ gì rồi mà còn cố gắng khều khều nữa. Em bé còn hiểu triết lý rằng làm ra làm, chơi ra chơi, giờ nghỉ phải đi ngủ, vậy mà bố thì cứ nhây nhây mãi chưa để em về với vòng tay mẹ. Đúng là khác biệt giữa bố trông con và mẹ trông con".

Ngoài ra một vài người còn đùa rằng em bé trông "trưởng thành" như vậy, chắc chắn là khí chất chủ tịch hoặc tổng tài từ trong bụng mẹ. Quỳnh Hoa viết: "Em bé trông mặt đã thấy toát ra khí chất của vương giả rồi. Ánh mắt đấy ám chỉ rằng bố hãy tự trọng, con đang cần không gian riêng để suy nghĩ về sự đời, nhân tình thế thái, sầu não nhân gian. Thế mà người bố cứ mãi không hiểu, chán thật".

Có người thì nghĩ ngược lại, trêu rằng đây là vẻ mặt lo lắng vì không được sinh ra trong nhà tỷ phú. "Người ta kiếp trước chơi lục lạc vàng, kiếp này lại chơi lục lặc nhựa thì không mấy vui vẻ là đúng rồi. Khả năng bố phải mua vàng, tiền hoặc máy chơi game thì em bé mới cười được".

Nhiều mẹ bỉm cũng nhận định rằng đây chính là giai đoạn "nuôi sướng nhất" của trẻ nhỏ, mỗi lần nhìn là thấy yêu đời, muốn thơm em.