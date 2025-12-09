Clip em bé trượt cầu thang gây tranh cãi, thu hút 8 triệu lượt xem trên TikTok

(VTC News) -

Clip em bé trượt ngược xuống cầu thang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. (Nguồn: @coca_25)

Đoạn video đang rất "hot" trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một em bé 19 tháng tuổi di chuyển trên cầu thang bằng cách nằm sấp rồi trượt xuống thoăn thoắt.

Chỉ dài 30 giây, đoạn clip với dòng chú thích "Kinh nghiệm 19 tháng ở nhà này và đây là cách con sử dụng cầu thang" thu hút hơn 8 triệu lượt xem, 275 nghìn lượt yêu thích và 9.000 bình luận.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với cách di chuyển đặc biệt này. "Cháu thông minh quá, chắc sợ ngã dập mông nên trượt vậy cho khỏe"; "Quả là nhanh và đỡ ngã hơn đi theo cách thông thường, chỉ có các em bé mới nghĩ ra cách di chuyển này"; "Em bé chọn kiểu nào mà mình đi xuống thấy thoải mái thôi, sau vài bữa đi vững lại bình thường ngay ý mà"...

Ngược lại, nhiều người cho rằng cha mẹ không nên để bé di chuyển theo cách này vì có nguy cơ tai nạn: "Nhìn bé trượt mà mình đau tim luôn. Không chỉ nói đến chuyện bẩn quần áo, bé còn có nguy cơ bị trầy xước chân tay, thậm chí là chẳng may mất đà phi xuống vài bậc liền thì rất nguy hiểm. Thành cầu thang cũng cần phải rào chắn lại không chẳng may bé chui lọt qua thì sao".

"Nên nhớ bé mới 19 tuổi thôi và cầu thang là nơi đầy nguy cơ ngay cả với người lớn; chỉ cần sẩy một cái là tai nạn có thể cảy ra"; "Em nhỏ trượt chậm có người lớn đúng quan sát thì không sao. Nếu em mà trượt nhanh, lúc bố mẹ không để ý thì cũng rất dễ bị cộc trán vào cầu thang. Bố mẹ nên rèn cho con ngồi xổm đi từng bước thật, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều"...

Em bé đi cầu thang theo tư thế độc đáo khiến dân mạng có nhiều quan điểm trái chiều.

Đáp lại, nhiều mẹ "bỉm sữa" lại cho rằng không cần quá lo lắng, con họ cũng từng xuống cầu thang kiểu như vậy và không gặp vấn đề gì: "Con nít bản năng sao thì sẽ di chuyển kiểu như vậy. Em bé tự lập như này mới mau lớn được; chứ nhiều mẹ suốt ngày ẵm bồng, sợ con té, sợ con thì sao mà tự lập khỏe mạnh được"; "Bé đi xuống kiểu này chính ra còn an toàn hơn là lò dò bước xuống theo kiểu bình thường. Trượt sẽ tránh được việc ngã lộn nhưng hơi bẩn quần áo tý thôi"...

"Các mẹ cứ quá lo lắng, trẻ con không ít đứa đi cầu thang như này. Lúc còn nhỏ, bé đi chưa vững nên bước cầu thang rất khó, cứ bò trườn vậy lại đúng bản năng, an toàn hơn rất nhiều. Gạch cầu thang đa phần rất mát, không quá trơn, bé coi như đang đi chơi thích thú, cũng là một cách tập đi tốt", Khánh Huyền viết.

Mỹ An chia sẻ: "Mọi người cứ khéo lo. Bé trượt được như này thì cũng phải chịu đau vài lần rồi. Quan điểm nuôi con của mình là không cho con ngã thì lúc ngã sẽ cực đau. Cái gì con làm được theo cách con thích, vui thì cứ để làm tự nhiên. Việc của mình là quan sát và hỗ trợ khi cần chứ không nên giữ khư khư ẵm bồng trong tay, hoặc bắt ép phải làm theo cách mà bố mẹ thích".

Vấn đề tính tự lập của trẻ cũng được không ít người đề cập. Hồng Quân chia sẻ: "Tự lập, tự suy nghĩ tìm ra cách xử lý vấn đề phù hợp là một trong những kỹ năng quan trọng giúp trẻ sẵn sàng đối mặt với thách thức trong cuộc sống. Gia đình chỉ nên là người quan sát và định hướng thôi. Bố mẹ cứ cho trẻ phát triển và chơi theo cách con muốn để phát triển trí thông minh rồi sau mới rèn rũa dần".

Duy Kiên bình luận: "Trẻ tự lập sẽ không phụ thuộc vào người khác, thay vào đó các em sẽ tự tìm kiếm giải pháp, phát huy tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề. Bé có thể ngã đau vài lần xong sẽ tự tìm cách để không còn bị như vậy nữa. Sau lớn lên, bé gặp vấn đề gì cũng sẽ nghĩ trước khi nhõng nhẽo bố mẹ. Gia đình nuôi cũng nhàn hơn nhiều".