Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Tối 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh".
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. (Trong ảnh ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự lễ khai mạc hội chợ mùa Thu năm 2025)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình dự lễ khai mạc hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội chủ trì tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế; được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo".
Theo kế hoạch, Hội chợ sẽ diễn ra trên tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng. Hội chợ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 nhất”, bao gồm: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.
Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, Hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.