Không khí hối hả, tất bật trước giờ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “siêu hội chợ 6 nhất”, bao gồm: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.