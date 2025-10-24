'Chúng tôi ấn tượng với quy mô của sự Hội chợ mùa Thu 2025 tại Việt Nam'

(VTC News) -

- Tại Hội chợ mùa Thu 2025, Ấn Độ có sự tham gia của 15 doanh nghiệp. Ông chia sẻ gì về những mục tiêu và trọng tâm chính của đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tại kỳ hội chợ năm nay?

Chúng tôi thực sự ấn tượng với quy mô và ý nghĩa của sự Hội chợ mùa Thu 2025. Đây không chỉ là nền tảng xúc tiến thương mại lớn, mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Đối với Ấn Độ, đây là một cơ hội đặc biệt quan trọng. Dưới sự phối hợp của India Exposition Mart Limited (IEML) và Expo Bazaar, chúng tôi dự kiến mang đến một trong những đoàn doanh nghiệp quốc tế với quy mô lớn nhất tham dự hội chợ.

Ông Rakesh Kumar - Chủ tịch India Exposition Mart Limited (IEML); nhà sáng lập, Chủ tịch Expo Bazaar; Tổng Giám đốc Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu hàng thủ công Ấn Độ (EPCH).

Tại Hội chợ mùa Thu 2025, các doanh nghiệp Ấn Độ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng từ Việt Nam cho ba thị trường trọng điểm Mỹ, châu Âu và Ấn Độ.

- Ông có thể chia sẻ thêm về cách thức Expo Bazaar và các tổ chức kết nối với doanh nghiệp Việt Nam để phục vụ ba thị trường trên?

Chúng tôi coi Việt Nam là điểm đến cung ứng đáng tin cậy, sáng tạo và có tính cạnh tranh cao, đặc biệt trong các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, dệt may, hàng gia dụng, thực phẩm và sản phẩm bền vững.

Nền tảng thương mại điện tử B2B Expo Bazaar hiện phục vụ hơn 12.000 nhà mua hàng tại Mỹ và khoảng 17.000 tại châu Âu. Chúng tôi có hệ thống kho hàng, giao nhận, chuỗi cung ứng và các giải pháp tiếp thị toàn diện tại Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, các phòng trưng bày B2B của chúng tôi đặt tại Amsterdam, Brussels và khu vực Düsseldorf. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục mở thêm tại Đức và Thụy Sĩ.

Thông qua hệ thống này, chúng tôi mong muốn tích hợp các nhà cung ứng Việt Nam có năng lực ổn định, thiết kế độc đáo và am hiểu xu hướng tiêu dùng quốc tế vào chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.

Bên cạnh đó, Ấn Độ - với dân số hơn 1,45 tỷ người là thị trường nội địa đầy tiềm năng. Với mạng lưới phân phối và trưng bày rộng khắp, chúng tôi có thể hỗ trợ các sản phẩm Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Ấn Độ, một thị trường trẻ trung, năng động và nhạy bén với xu hướng thiết kế.

- Với vai trò là Chủ tịch India Exposition Mart - trung tâm triển lãm lớn nhất Ấn Độ, theo ông, tiềm năng hợp tác tổ chức sự kiện giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới ra sao?

Chúng tôi mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác luân phiên giữa hai nước, trong đó, các hội chợ và triển lãm thương mại có thể được tổ chức xen kẽ tại Việt Nam và Ấn Độ. Chẳng hạn, có thể tổ chức “Tuần lễ Thương mại Việt Nam - Ấn Độ” tại Noida hoặc Mumbai, tiếp đó là “Triển lãm doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam” tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Hội chợ mùa Thu 2025.

Với hạ tầng đẳng cấp quốc tế và kinh nghiệm tổ chức các lãm quy mô lớn, India Expo Mart sẵn sàng hợp tác cùng Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan liên quan để hiện thực hóa ý tưởng này. Sự hợp tác đó không chỉ góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ, mà còn giúp doanh nghiệp Ấn Độ hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư, tiêu chuẩn chất lượng và thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

- Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp sáng tạo và hàng tiêu dùng?

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng: Đều có nền văn hóa phong phú, truyền thống thủ công lâu đời và sự trân trọng đối với giá trị con người trong từng sản phẩm. Tôi tin rằng, khi cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, chúng ta không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn trao đổi sáng tạo, câu chuyện và bản sắc văn hóa.

Với quy mô đặc biệt của sự kiện, tin tưởng rằng, Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ. Sự kiện cũng là nơi doanh nghiệp Ấn Độ sẽ tìm thấy tại Việt Nam một đối tác năng động, đáng tin cậy và có tầm nhìn chiến lược.

- Xin cảm ơn ông!