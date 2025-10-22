Hội chợ mùa Thu 2025: Cơ hội để doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu trong kế hoạch truyền thông trước, trong và sau Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Bộ nhấn mạnh, cần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc, nâng cao uy tín trên trường quốc tế: khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội đối với định hướng phát triển, đồng thời thu hút đầu tư, hợp tác và du lịch, quảng bá giá trị văn hóa và thương hiệu quốc gia.

Hội chợ sẽ giới thiệu những thành tựu sản xuất, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ; quảng bá sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu của doanh nghiệp trong nước và địa phương. Đồng thời giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu trong nước với thị trường khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Hội chợ mùa Thu 2025 còn là nơi khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các hoạt động trải nghiệm, sự kiện chuyên đề, hội thảo…

“Hội chợ mùa Thu 2025 với chủ đề Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh được định hướng trở thành sự kiện cấp quốc gia, đóng vai trò là cầu nối giữa các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.

Hội chợ mùa Thu là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…

Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.