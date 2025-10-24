Hội chợ mùa Thu 2025 - cơ hội xuất khẩu hàng Việt trực tuyến qua Amazon

(VTC News) -

Đó là trả lời của ông Larry Hu - Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling - với báo chí.

- Là đối tác quốc tế tham gia Hội chợ mùa Thu 2025, Amazon Global Selling Việt Nam đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này đối với hoạt động xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến của doanh nghiệp Việt?

Ông Larry Hu, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling.

Hội chợ mùa Thu Việt Nam năm 2025 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thương mại thường niên tầm quốc gia mà còn là biểu tượng cho sự hội nhập, sáng tạo và phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Nền kinh tế năng động của Việt Nam, cùng với dân số trẻ am hiểu công nghệ và ngành sản xuất vững mạnh, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Amazon trong việc trao quyền cho doanh nghiệp thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sự tham gia của Amazon tại Hội chợ mùa Thu 2025 phản ánh nỗ lực không ngừng của chúng tôi đối với thị trường Việt Nam và sự ghi nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu.

Chúng tôi rất vui mừng được là một phần của hội chợ quốc gia này. Sự kiện sẽ không chỉ kích thích sản xuất trong nước mà còn thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

- Ông có thể chia sẻ thêm về những nội dung trọng tâm mà Amazon mong muốn truyền tải tới cộng đồng doanh nghiệp Việt qua gian hàng tại hội chợ?

Chúng tôi nhận thấy rằng công tác tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 thể hiện sự chuyên nghiệp và kế hoạch chiến lược xuất sắc. Cách tiếp cận của ban tổ chức trong việc kết hợp thương mại truyền thống với các nền tảng thương mại điện tử thông qua các phiên hội thảo chuyên biệt thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai.

Đối với Amazon Global Selling, sự kiện này tạo ra môi trường lý tưởng để kết nối với các doanh nghiệp và nhà sản xuất địa phương, đồng thời giới thiệu các giải pháp xuất khẩu thương mại điện tử, giúp họ mở rộng hiện diện và thành công trên thị trường toàn cầu.

Amazon là một trong những thương hiệu kinh doanh toàn cầu lớn nhất hiện nay.

Chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng của xuất khẩu qua thương mại điện tử từ Việt Nam và trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mới với nhiều thách thức của nền kinh tế toàn cầu, xuất khẩu qua thương mại điện tử cho phép doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa thị trường - một chọn lựa quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Việt Nam, với thế mạnh và kinh nghiệm sản xuất đa ngành, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng và chính phủ đặt nhiều quan tâm để phát triển thương mại, xuất khẩu đang cho thấy lợi thế lớn để trở thành một trung tâm chuyển đổi xuất khẩu trực tuyến trong khu vực và thế giới.

Các hoạt động của Amazon Global Selling tại Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ hướng tới việc kết nối các nhà sản xuất và chủ thương hiệu trong nước từ mọi ngành hàng như nông sản, hàng tiêu dùng, nội thất, dệt may, làm đẹp... với cơ hội xuất khẩu trực tuyến và xây dựng thương hiệu toàn cầu qua Amazon.

Bên cạnh đó, Amazon triển khai chương trình hỗ trợ cụ thể dành cho doanh nghiệp Việt như cung cấp kiến thức, công cụ và hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuất khẩu, trong đó các công cụ được hỗ trợ bởi AI mạnh mẽ để nắm bắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu, phát triển sản phẩm mang tính bền vững, đa chức năng, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo vận hành quốc tế chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian & tiền bạc qua các giải pháp như Fulfillment by Amazon (FBA).

- Sau Hội chợ mùa Thu 2025, Amazon Global Selling Việt Nam có kế hoạch như thế nào để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng xuất khẩu, nâng cao năng lực vận hành và phát triển thương hiệu trên nền tảng toàn cầu?

Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình hợp tác “V-Brands Go Global với Amazon” vừa công bố trong tháng 7 qua, với hai mục tiêu: Tuyển dụng 1.000 doanh nghiệp tham gia vào chương trình “V-brands go global” để mang thương hiệu Việt ra ngoài thế giới, thông qua Amazon; Hỗ trợ 30 thương hiệu Việt trở thành thương hiệu quốc tế.

Ngay sau hội chợ này, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một Hội nghị lớn cho ngành xuất khẩu trực tuyến tại chính địa điểm triển lãm VEC để tiếp tục công bố chiến lược dành cho thị trường Việt Nam. Hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất khẩu qua thương mại điện tử, đầu tư để gia tăng gia trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua xây dựng thương hiệu.

Song song đó, chúng tôi cũng, ra mắt các giải pháp vận chuyện, hậu cần quốc tế mới dành riêng cho thị trường Việt Nam để kết nối với thị trường lớn quốc tế, hướng dẫn và khích lệ doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ AI trong mọi giai đoạn kinh doanh của mình để tăng tính cạnh tranh, nhanh chóng vươn mình.