Chiếu miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ mùa thu 2025

(VTC News) -

Tại khuôn khổ Hội chợ mùa thu 2025, các phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại tầng 3, sảnh 6. Phim Mưa đỏ có 3 suất chiếu lúc 9h00, 13h45, 18h30; phim Tử chiến trên không có 2 suất lúc 11h30, 16h15 mỗi ngày từ 26/10 đến 4/11/2025.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử bi tráng, Mưa đỏ khắc họa sâu đậm ý chí, tinh thần kiên cường và lòng hy sinh của người lính qua những thước phim xúc động, chân thực và đầy tính nhân văn.

Điểm sáng nổi bật của Mưa đỏ là hình tượng người lính được khắc họa sâu sắc, sống động với những phẩm chất cao quý, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Đây chính là những giá trị trường tồn, là cội nguồn sức mạnh để quân đội ta tiếp tục phát huy khi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phim Tử chiến trên không khắc họa sinh động cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt trên bầu trời, tôn vinh lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những chiến sĩ an ninh hàng không Việt Nam.

"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" là 2 phim điện ảnh gây sốt thời gian qua.

Ngoài không gian hội chợ, tại phân khu điện ảnh còn diễn ra workshop làm hoạt hình 3D cùng nhiều hoạt động giao thương hấp dẫn khác trong lĩnh vực điện ảnh.

Với diện tích khoảng 150m², số ghế dự kiến là 100 ghế, không gian xem phim được thiết kế hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, mang lại trải nghiệm chân thực và sinh động cho khán giả. Không gian này là điểm nhấn thu hút khách tham quan, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và hình ảnh điện ảnh Việt Nam đến công chúng.

Hội chợ mùa thu 2025 là sự kiện thương mại cấp quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Nổi bật trong chuỗi hoạt động của hội chợ là không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Công nghiệp văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Với tính biểu tượng cao, không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa là nơi vừa khởi động, vừa hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, làm động lực thúc đẩy phát triển đất nước và củng cố nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng gặp gỡ trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác, minh chứng cho sức sống và tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.