Đạo diễn Đặng Thái Huyền lên tiếng sau thành công 600 tỷ của 'Mưa đỏ'

(VTC News) -

Tối 12/9, ngay sau khi Mưa đỏ cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ trên trang cá nhân về những phản hồi trái chiều xoay quanh tác phẩm.

Nữ đạo diễn thừa nhận những ngày qua, cô dành nhiều thời gian đọc ý kiến của khán giả, cả khen lẫn chê. Trong đó, những nhận xét trái chiều là điều khiến cô đặc biệt để tâm, bởi “có chê mới có chỗ để sửa và hoàn thiện ở các dự án tiếp theo”.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Tuy nhiên, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết việc một bộ phim truyện điện ảnh có thể tái hiện chính xác toàn bộ sự kiện, chi tiết lịch sử là điều không tưởng.

Cô chia sẻ: “Sau này, tôi có làm phim truyện lịch sử, chiến tranh cách mạng, cũng không ôm hết sử lên phim được đâu ạ. Tôi cũng không thể đi lang thang ngày này tháng khác, gặp hết các nhân chứng mà mọi người chỉ ra là phải nhân chứng này, nhân chứng kia mới đúng… để lĩnh hội hết ý kiến được. Ai đổ xương máu vì đất nước với tôi cũng là anh hùng".

Đạo diễn Mưa đỏ nhấn mạnh, điều cô hướng đến không phải sự đầy đủ tuyệt đối về mặt sử liệu, mà là tinh thần lịch sử truyền tải qua tác phẩm. “Tôi phải chọn lọc những điều tôi có thể gửi trao trên phim. Và khán giả xem xong phim được truyền cảm hứng để tìm hiểu sâu kĩ hơn về những câu chuyện lịch sử, thấy yêu ông cha mình, yêu đất nước mình và trân quý hòa bình… là tôi hạnh phúc lắm", cô viết.

Bộ phim "Mưa đỏ'' được dự đoán có thể đạt ngưỡng 650-700 tỷ đồng doanh thu.

Những chia sẻ thẳng thắn này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Phần bình luận dưới bài đăng tràn ngập những lời động viên từ khán giả lẫn đồng nghiệp, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với áp lực của một đạo diễn khi làm phim đề tài lịch sử.

Một khán giả bình luận: “Mong mỗi khán giả xem một bộ phim truyện điện ảnh đừng hiểu và phân tích như một bộ phim tài liệu. Mong mỗi người Việt Nam xem bộ phim làm với mục đích truyền cảm hứng yêu nước cho người Việt Nam có thể hòa mình vào nỗi đau chiến tranh mà cha anh ta đã trải qua để cảm nhận và thôi phán xét...".

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Dù ra rạp 3 tuần, Mưa đỏ vẫn không có đối thủ. Tác phẩm áp đảo cả về doanh thu lẫn lượng vé bán. Theo giới quan sát dự đoán phim sẽ tiếp tục trụ rạp trong vài tuần tới, dự kiến khép lại hành trình với tổng doanh thu trong ngưỡng 650-700 tỷ đồng.