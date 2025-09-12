Mỹ nam phản diện phim 'Mưa đỏ': Từng làm soát vé, 10 năm chật vật làm nghệ thuật

(VTC News) -

Những ngày qua, Mưa đỏ trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam. Nhờ sức hút này, dàn diễn viên trong phim cũng nhanh chóng nổi tiếng.

Bên cạnh những vai chính diện thì vai Trung úy Quang - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa do Steven Nguyễn đóng cũng đặc biệt được yêu mến. Nhờ ngoại hình điển trai cùng thần thái sắc lạnh, anh trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại.

Vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ" được khán giả yêu thích.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy) sinh năm 1991, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Ít ai ngờ, để có thể duy trì đam mê nghệ thuật, Steven Nguyễn từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh từng bị các giáo viên phê bình về khả năng diễn xuất và phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong nghề.

Sau một năm học đại học, anh gác lại ước mơ để đi nghĩa vụ quân sự, rồi quay lại trường tiếp tục hành trình dang dở. Thời điểm đó, để có thêm thu nhập, Steven Nguyễn nhận những vai quần chúng lặng lẽ và làm công việc tưởng chừng chẳng liên quan gì đến ánh đèn sân khấu đó là soát vé cho khán giả.

“Có lúc tôi đứng ở cửa, nghe tiếng vỗ tay trong rạp mà chỉ ước một ngày nào đó mình được đứng trong đó, thay vì ngoài này", anh từng kể.

Steven Nguyễn có khoảng thời gian dài loay hoay tìm hướng đi với nghề.

Tuy nhiên con đường nghệ thuật của Steven không hề trải hoa hồng. Trong gần 10 năm, anh đi casting hàng chục lần và bị loại ngay từ vòng đầu. Thời gian này, anh từng suy nghĩ bỏ nghề để tìm công việc ổn định hơn. May mắn là tình yêu với diễn xuất đã níu giữ anh.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến từ series web-drama Bi Long đại ca năm 2020. Vai diễn Bi Long giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi, đặc biệt nhờ hình ảnh "soái ca" cùng kỹ năng võ thuật ấn tượng. Thành công này mở ra cơ hội cho anh tham gia nhiều dự án khác như Hùng Long Phong Bá, Bạn gái tôi là trùm trường...

Với chiều cao 1,78m và thân hình vạm vỡ, Steven Nguyễn nhanh chóng được gọi là "nam thần hành động" của màn ảnh Việt. Anh đặc biệt nổi bật trong các vai diễn hành động, thường xuyên khoe thân hình cơ bắp qua những cảnh quay võ thuật. Kinh nghiệm từng đi nghĩa vụ quân sự trang bị cho anh những kỹ năng cần thiết cho dòng phim này.

Steven Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính.

Nói về kỷ niệm khi casting Mưa đỏ, Steven Nguyễn từng tiết lộ anh từ chối vai diễn vì bận lịch trình. Tuy nhiên, với sự động viên của quản lý, nam diễn viên bay ra Hà Nội để thử vai và may mắn trúng tuyển.

Dù có chút thất vọng khi biết vai phản diện, nhưng anh nhanh chóng coi đây là thử thách, dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật và tập luyện thể lực.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Steven trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Anh giảm cân từ 75kg xuống 70kg trong thời gian ngắn. Đồng thời, anh phải tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tiếp tục 1 tháng luyện võ thuật. Kinh nghiệm nghĩa vụ quân sự trước đây giúp anh dễ dàng thích nghi với kỷ luật và các kỹ năng cần thiết.

Nhân vật Quang được Steven thể hiện không phải là kẻ phản diện một chiều mà là con người có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Anh khắc họa được sự đau khổ của một sĩ quan trong chiến tranh, người có lòng trắc ẩn nhưng bị hoàn cảnh ép buộc.

Thành công của "Mưa đỏ" đưa Steven từ chàng trai mờ nhạt trở thành gương mặt được săn đón.

Ngoài diễn xuất, Steven Nguyễn còn sở hữu giọng hát trầm ấm và tham gia các hoạt động sân khấu kịch. Anh hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống cá nhân.

Vai diễn Quang trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Nam diễn viên từng tâm sự muốn chứng minh mình có thể hóa thân ở mọi loại vai, dù chính hay phụ. "Chặng đường phía trước còn dài, nhưng tôi tin sự kiên trì sẽ đưa tôi đi xa hơn", anh khẳng định.