Cuộc đua chip, sức khỏe số và công nghệ ô tô sẽ là tâm điểm tại CES 2026

(VTC News) -

AI là chủ đề được nhiều người quan tâm tại CES 2025 và CES 2026 được dự báo cũng sẽ không ngoại lệ. Tại sự kiện này, nhiệm vụ của giới công nghệ là phân biệt đâu là những ứng dụng AI thực sự hữu ích, giúp nâng tầm sản phẩm và đâu chỉ là ứng dụng AI mang tính tiếp thị, không mang đến hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, cuộc đua chip sẽ là tâm điểm được giới công nghệ theo dõi sát sao, với các tên tuổi như Arm, Intel, AMD, Qualcomm và NVIDIA. Đây là những doanh nghiệp ở tuyến đầu trong việc đổi mới AI, đặc biệt là AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device AI). Và CES luôn là nơi họ công bố tầm nhìn, chip mới cũng như các màn trình diễn công nghệ đáng chú ý.

CES 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6/1 đến 9/1/2026 tại Las Vegas, Mỹ. (Ảnh: CNET)

Một xu hướng nổi bật khác tại CES 2026 là chăm sóc sức khỏe số. Lĩnh vực này được dự báo sẽ bao phủ cả thiết bị lẫn dịch vụ, với sự góp mặt của những cái tên như Withings, Samsung và Ultrahuman, cùng loạt công nghệ mới hướng đến theo dõi và cải thiện sức khỏe cá nhân.

Xu hướng cuối cùng được dự báo sẽ trở thành tâm điểm là công nghệ ô tô và di chuyển thông minh. Volvo đã xác nhận sẽ có bài phát biểu quan trọng tại CES 2026, và triển lãm năm nay được kỳ vọng sẽ tập trung mạnh vào xe kết nối, hệ sinh thái giao thông thông minh và các giải pháp di chuyển thế hệ mới.

Ba trụ cột trên cũng chính là những xu hướng lớn do Consumer Technology Association (CTA), đơn vị tổ chức CES, xác định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, CES 2026 vẫn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ đáng chờ đợi.

Tại CES 2026, Samsung sẽ mang đến khu trưng bày lớn nhất từ trước đến nay của hãng, trong khi Lenovo dự kiến sẽ gây chú ý khi “chiếm lĩnh” Las Vegas Sphere cho bài phát biểu quan trọng. Nếu sự kiện này tạo được hiệu ứng tương tự màn trình diễn của Delta năm ngoái, đây hứa hẹn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của CES 2026.

Một điểm nhấn khác được mong đợi là triển lãm Sony Honda Mobility, nơi Sony Honda Mobility sẽ giới thiệu phiên bản tiền sản xuất của Afeela 1 - mẫu xe điện dự kiến mở bán tại California vào năm 2026.

Cùng với báo chí, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, các công ty sẽ tụ họp tại các trung tâm hội nghị và khách sạn khắp Las Vegas để trình diễn những công nghệ mới nhất và định hình xu hướng công nghệ cho năm tới. Trước đó, CES 2025 đã thu hút hơn 140.000 người tham dự, trong đó 40% đến từ ngoài nước Mỹ.

Tại CES, người xem sẽ được hé lộ những công nghệ thế hệ tiếp theo, song song với các sản phẩm sẵn sàng lên kệ ngay trong hoặc sau triển lãm. Với nhóm người dùng yêu công nghệ, CES luôn là nơi ‘xem trước tương lai’ rõ ràng nhất.