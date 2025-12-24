Công nghệ 24/12: Mỹ hoãn áp thuế chip Trung Quốc; phóng viên kiện các hãng AI

(VTC News) -

Mỹ hoãn áp thuế chip Trung Quốc đến 2027

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế đối với chip nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng quyết định này được hoãn lại đến tháng 6/2027. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.

Quyết định của Washington được xem là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng, khi Bắc Kinh đang áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu quan trọng cho công nghệ toàn cầu.

Thương chiến Mỹ - Trung tạm lùi, nhưng chưa kết thúc. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, Mỹ cũng đang xem xét cho phép xuất khẩu một số chip AI của Nvidia sang Trung Quốc,. Ngành công nghiệp chip hiện chờ kết quả của một cuộc điều tra khác, có thể dẫn đến thuế bổ sung đối với nhiều sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc.

Phóng viên kiện các hãng AI vì dùng sách huấn luyện chatbot

Một phóng viên điều tra của New York Times, John Carreyrou – tác giả cuốn Bad Blood nổi tiếng về vụ bê bối Theranos – đã nộp đơn kiện Google, OpenAI, xAI của Elon Musk, Anthropic, Meta và Perplexity tại tòa án liên bang California. Ông cùng năm nhà văn khác cáo buộc các công ty này đã sử dụng sách có bản quyền của họ để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo mà không xin phép.

Phóng viên điều tra của New York Times, John Carreyrou - tác giả cuốn Bad Blood nổi tiếng về vụ bê bối Theranos. (Nguồn: Newschool)

Đây là vụ kiện đầu tiên nhắm trực tiếp vào xAI. Phía Perplexity phản hồi rằng họ “không lập chỉ mục sách”, trong khi các công ty khác chưa đưa ra bình luận. Các tác giả cho rằng việc gộp các vụ kiện thành dạng “class action” chỉ có lợi cho bị đơn, vì giúp họ dàn xếp với mức bồi thường thấp.

Trước đó, Anthropic đã đạt thỏa thuận lớn đầu tiên trong lĩnh vực này, đồng ý chi trả 1,5 tỷ USD cho một nhóm tác giả. Tuy nhiên, đơn kiện mới nhấn mạnh rằng số tiền mỗi tác giả nhận được chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mức bồi thường tối đa theo luật bản quyền.

Alphabet chi 4,75 tỷ USD mua Intersect để tăng năng lượng cho AI

Google, thông qua công ty mẹ Alphabet, vừa công bố thỏa thuận mua lại Intersect, một nhà phát triển năng lượng sạch và hạ tầng trung tâm dữ liệu, với giá 4,75 tỷ USD tiền mặt cộng thêm khoản nợ hiện hữu.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang chạy đua mở rộng năng lực điện toán và nguồn năng lượng để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Các lưới điện tại Mỹ hiện gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu.

Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của Alphabet trong lĩnh vực năng lượng, cho thấy chiến lược dài hạn nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho các hệ thống AI. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2026.

LandSpace hoàn tất bước chuẩn bị niêm yết chứng khoán

Công ty tư nhân hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa, LandSpace, vừa hoàn tất quá trình “tutoring” – bước huấn luyện bắt buộc trước khi tiến hành IPO, theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý chứng khoán.

Với bước này, LandSpace đã tiến gần hơn tới kế hoạch niêm yết trên sàn STAR Market vào năm 2026. Đây là phân khúc dành cho các công ty công nghệ tiên phong, có triển vọng thương mại sáng sủa nhưng chưa có lợi nhuận.

Tên lửa Zhuque-3 của công ty tư nhân LandSpace tại bệ phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Jiuquan, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

LandSpace được xem là đối thủ tiềm năng của SpaceX, khi hồi đầu tháng 12 đã trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên thử nghiệm tên lửa tái sử dụng toàn phần với mẫu Zhuque-3. Tuy nhiên, vụ thử chưa thành công vì tầng đẩy rơi thay vì hạ cánh có kiểm soát.

Các nhà thiết kế của LandSpace cho rằng chỉ khi huy động vốn qua IPO, công ty mới có thể chịu được chi phí khổng lồ của các lần thử nghiệm, giống như cách SpaceX đã làm để đạt thành công.