(VTC News) -

Theo một báo cáo mới đây, các startup phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang tụt hậu đáng kể so với các đối thủ Mỹ về doanh thu định kỳ toàn cầu, khiến việc mở rộng ra nước ngoài trở thành chiến lược mặc định của nhiều công ty tại đại lục.

Cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt khi các startup Trung Quốc nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu để bắt kịp doanh thu của các đối thủ Mỹ. (Nguồn: Scmp)

Báo cáo được công bố vào tuần trước bởi công ty nghiên cứu Trung Quốc Unique Research và công ty tư vấn Tech Buzz China có trụ sở tại San Francisco (Mỹ). Tính đến tháng 8/2025, chỉ có 4 trong số 100 ứng dụng AI hàng đầu thế giới là của các công ty tư nhân Trung Quốc, tính theo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).

4 công ty Trung Quốc gồm có: Glority, Plaud, ByteDance và Zuoyebang, tạo ra tổng doanh thu định kỳ hàng năm ước tính khoảng 447 triệu USD, chỉ chiếm 1,23% trong tổng số 36,4 tỷ USD của cả danh sách 100 công ty hàng đầu. Nhóm này không bao gồm các ứng dụng từ các tập đoàn công nghệ lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán như Alibaba Group Holding và Tencent Holdings.

Theo bà Rui Ma - nhà sáng lập Tech Buzz China - sự chênh lệch giữa các nhà phát triển ứng dụng Trung Quốc và Mỹ bắt nguồn từ yếu tố cấu trúc trong nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nơi các công ty khởi nghiệp thường ưu tiên nguồn doanh thu ngắn hạn như dự án từ khu vực công.

“Việc tiếp cận người tiêu dùng và doanh nghiệp toàn cầu đòi hỏi nhiều vốn hơn”, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty khởi nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn trong nước so với các công ty tại Mỹ.

Mặc dù báo cáo định nghĩa các công ty khởi nghiệp Trung Quốc là những công ty có trụ sở tại đại lục, nhưng Plaud, nhà phát triển ứng dụng ghi chú bằng AI, lại được phân loại là công ty Trung Quốc dù đã đăng ký hoạt động tại Mỹ.

Các nhà phát triển Trung Quốc: Glority, Plaud, ByteDance và Zuoyebang tạo ra tổng doanh thu định kỳ hàng năm ước tính là 447 triệu USD tính đến tháng 8. (Nguồn: Shutterstock)

Ứng dụng AI Trung Quốc được xếp hạng cao nhất trong danh sách là Glority, có trụ sở tại Hàng Châu – đơn vị phát triển ứng dụng nhận dạng thực vật nổi tiếng PictureThis. Ứng dụng này có ARR ước tính khoảng 173 triệu USD, đứng thứ 20 trong danh sách.

Đứng đầu danh sách là các nhà phát triển mô hình nền tảng của Mỹ như OpenAI và Anthropic, với ARR ước tính lần lượt khoảng 17 tỷ USD và 7 tỷ USD.

Ông Delta Wu, người đứng đầu Unique Research, cho biết các ước tính ARR dựa trên mô hình nội bộ, bao gồm việc theo dõi lưu lượng truy cập từ trang web chính thức của từng sản phẩm AI đến các nền tảng thanh toán bên thứ 3 như Stripe.

Trong khi đó, 19 trong số 23 ứng dụng AI có doanh thu cao nhất của Trung Quốc tạo ra phần lớn doanh thu từ thị trường nước ngoài, cho thấy tiềm năng tăng trưởng từ các thị trường này, theo bà Ma của Tech Buzz.

Một số công ty khởi nghiệp AI nổi tiếng của Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài những năm gần đây, trong bối cảnh Mỹ ngày càng siết chặt giám sát với họ - bao gồm công ty AI tạo sinh HeyGen và nhà phát triển tác nhân AI Manus.

Dù thị trường nội địa vẫn là nền tảng để các công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc xây dựng cơ sở người dùng ban đầu, nhưng thị trường nước ngoài lại mang đến nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong phân khúc phần mềm doanh nghiệp.

“Thành thật mà nói, rất nhiều nhà đầu tư ở Trung Quốc thậm chí không còn cân nhắc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp phần mềm AI nữa”, bà Ma cho hay. Bà cũng nhấn mạnh rằng đối tượng đang được các nhà đầu tư Trung Quốc lưu tâm nhất hiện nay là robot - một mảng có liên quan tới AI.