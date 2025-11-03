(VTC News) -

Tại sự kiện Adobe Max 2025, Adobe công bố hàng loạt công cụ AI mới cho Photoshop, Premiere và Lightroom, đồng thời ra mắt mô hình tạo ảnh AI mới và tích hợp thêm các mô hình từ bên thứ 3 như Topaz và các đối tác khác.

Trợ lý AI mới của Photoshop giúp người dùng chỉnh sửa ảnh nhanh hơn bằng cách trò chuyện trực tiếp. (Nguồn: Adobe)

Một tính năng nổi bật trong Photoshop và Express (công cụ thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video tất cả trong một của Adobe) là trợ lý AI, cho phép người dùng trò chuyện tương tác để “kiểm soát tốt hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm thời gian hơn”, theo Adobe.

Với tính năng này, người dùng có thể yêu cầu trợ lý thực hiện các tác vụ sáng tạo như chỉnh sửa màu sắc hoặc thay đổi kích thước hình ảnh. Việc chuyển đổi giữa các câu lệnh bằng công cụ tự động hoặc thủ công, chẳng hạn như các thanh trượt điều chỉnh độ sáng và độ tương phản. Hệ thống cũng có thể đưa ra các đề xuất cá nhân hóa và cung cấp hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện các tác vụ phức tạp.

Trong một bản demo ngắn, Adobe cho thấy, khi người dùng chuyển sang chế độ “agent” trong Photoshop, giao diện phức tạp thông thường sẽ được tối giản thành một giao diện dựa trên hộp thoại lệnh. Người dùng chỉ cần nhập tác vụ mong muốn và trợ lý sẽ tự động thực hiện các bước cần thiết. Sau đó, người dùng có thể quay lại giao diện đầy đủ để tinh chỉnh kết quả bằng cách điều chỉnh độ sáng hoặc mức độ.

Bên cạnh trợ lý AI, Adobe cũng giới thiệu một số công cụ AI mới cho Photoshop và ra mắt Firefly Image Model 5 - mô hình tạo hình ảnh tiên tiến nhất của hãng từ trước đến nay.

Photoshop cũng bổ sung tính năng Generative Upscale, sử dụng AI của Topaz Lab để nâng cấp hình ảnh nhỏ, bị cắt xén hoặc có độ phân giải thấp lên 4K với “chi tiết chân thực”. Một tính năng khác là Harmonize, cho phép đặt vật thể hoặc người vào các môi trường khác nhau một cách tự nhiên, đồng bộ ánh sáng, màu sắc và tông nền giữa tiền cảnh và hậu cảnh.

Tính năng AI Object Mask trong Adobe Premiere Pro giúp nhận diện và tách người ra khỏi nền, hỗ trợ chỉnh sửa video chính xác và tiết kiệm thời gian hơn. (Nguồn: Adobe)

Trong khi đó, Premiere giới thiệu tính năng AI Object Mask, giúp tự động nhận diện và tách biệt người hoặc vật thể trong video để chỉnh sửa và theo dõi mà không cần rotoscoping thủ công. Ứng dụng cũng bổ sung các công cụ mặt nạ hình chữ nhật, hình elip và bút vẽ, cùng với mặt nạ vector nhanh giúp tăng tốc độ theo dõi đối tượng.

Cuối cùng, Lightroom ra mắt tính năng mới mang tên Assisted Culling, giúp người dùng nhanh chóng xác định những hình ảnh đẹp nhất trong một bộ sưu tập lớn, với khả năng lọc theo mức độ lấy nét, góc chụp và độ sắc nét.

Các tính năng Generative Fill với Partner Models, Generative Upscale và Harmonize trong Photoshop đã được phát hành chính thức. Trong khi đó, các tính năng AI Object Mask, mặt nạ hình học và mặt nạ vector nhanh của Premiere, cùng với Assisted Culling của Lightroom, sẽ ra mắt dưới dạng bản beta từ 29/10. Riêng trợ lý AI của Photoshop được triển khai thông qua danh sách chờ tham gia thử nghiệm kín.