Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/12/2025 - XSQT 25/12

XSQT 25/12. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 25/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/12/2025 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 25/12/2025

Xem lại kết quả xổ số Quảng Trị các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSQT 18/12, kết quả xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 18/12/2025

XSQT 18/12, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/12/2025.

- XSQT 11/12/2025

XSQT 11/12, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/12/2025.

- XSQT 4/12/2025

XSQT 4/12, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/12/2025.

- XSQT 27/11/2025

XSQT 27/11, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 27/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.