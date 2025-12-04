Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/12/2025 - XSQT 4/12

XSQT 4/12. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/12/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 4/12/2025

Xem thêm kết quả XSQT các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSQT 27/11, kết quả xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 27/11/2025

XSQT 27/11, kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 27/11/2025.

- XSQT 20/11/2025

XSQT 20/11, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 20/11/2025.

- XSQT 13/11/2025

XSQT 13/11, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 13/11/2025.

- XSQT 6/11/2025

XSQT 6/11, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 6/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.