Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 6/11/2025 - XSQT 6/11

XSQT 6/11. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 6/11/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 6/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (có 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (có 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (có 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (có 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (có 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (có 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (có 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (có 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

- Giải tám (có 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé trúng giải phụ đặc biệt), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 6/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.